El histórico Horacio Rivas, un ícono ochentero del Romántico Viajero, le tiró un salvavidas al Flaco Castellón luego de los cuestionamientos tras el gol de Nicolás Montiel para Everton de Viña del Mar. Sacó a históricos goleros a colación en esta charla con RedGol.

En la U de Chile celebraron un paso a los cuartos de final en la Copa Chile de manera inédita, pues disputaron la última parte de la ida el mismo día de la revancha en la que varios hinchas le achacaron responsabilidad a Gabriel Castellón.

Sobre todo en el gol que anotó el argentino Nicolás Montiel para poner el 1-1 en el partido de vuelta. Fue todo luego de un centro de Emiliano Ramos. Y el portentoso atacante que llegó a Everton de Viña del Mar desde Ferro Carril Oeste le ganó a la salida del Flaco Castellón.

Por esa razón, más de algún fanático del Romántico Viajero reprochó al golero. Aunque fue en gran parte gracias a él y una tremenda tapada al uruguayo Alan Medina que el inconcluso duelo en el estadio Sausalito estaba 1-0 a favor de la U. Y para este histórico azul, al golero le cuentan sólo las malas.

Nicolás Montiel se anticipó a la salida de Castellón y puso el 1-1 de Everton ante Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzún | Photosport).

“Creo que han sido injustos con Castellón. Para mí hoy no se equivoca. Si hubiese salido capaz que hubiera cometido penal”, manifestó Horacio Rivas, un ícono ochentero del Bulla, en una entrevista con RedGol en la que analizó el desempeño del arquero de 33 años.

El Carepato Rivas añadió que “creo que Castellón siempre juega contra Manuel Astorga, Hugo Carballo, Sergio Vargas o Johnny Herrera. Todos son arqueros ganadores de partidos y eso pesa”. De ese modo, con varios goleros históricos que tuvo el Bulla, el otrora zaguero central le tiró un salvavidas al Flaco.

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Horacio Rivas exime de culpa a Castellón y marca el pecado de U de Chile vs Everton

Para Horacio Rivas, la U de Chile cometió un error importante y no fue responsabilidad de Gabriel Castellón. “La gran culpa fue de la U. Como equipo dejó venir a Everton”, aseguró el Carepato, quien le achacó responsabilidad directamente a Fernando Gago.

Andres Pina/Photosport

Y a las decisiones tácticas que tomó para afrontar el segundo tiempo del partido. “Planteamiento se llama eso. Al final lo mejor fue la clasificación”, sentenció Rivas, quien no quedó con un sabor muy agradable luego del empate azul ante los Ruleteros.

Así las cosas, Universidad de Chile se topará vs Deportes Antofagasta en la ronda de ocho mejores del certamen. Los Pumas ganaron su boleto a los cuartos de final tras eliminar con claridad a Deportes Iquique con una goleada en el estadio Regional Calvo y Bascuñán.

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