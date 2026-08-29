Castellón sigue complicado por un microdesgarro y está en duda ante U. de Concepción.

Universidad de Chile prepara su próximo desafío en la Liga de Primera con una preocupación importante. La presencia de Gabriel Castellón todavía está en duda debido a los problemas físicos que arrastra durante los últimos días.

El arquero presenta un microdesgarro que ya le impidió participar de la práctica del jueves y este viernes nuevamente estuvo lejos de trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros.

La situación genera incertidumbre considerando la cercanía del partido ante Universidad de Concepción, programado para este domingo.

Castellón preocupa a Universidad de Chile antes del partido ante U de Concepción.

Gabriel Castellón no pudo entrenar junto al plantel de la U

Según informó Emisora Bullanguera, Castellón realizó trabajo diferenciado y entrenó únicamente junto al preparador de arqueros, ya que todavía presenta molestias que le impiden ejercitarse con normalidad.

La situación contrasta con las palabras entregadas por Fernando Gago, quien en conferencia de prensa señaló que el guardameta estaba en condiciones de viajar a Concepción.

Sin embargo, su presencia todavía no estaría completamente asegurada y las próximas horas serán determinantes para conocer si podrá defender el arco azul.

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La prueba clave que deberá enfrentar Castellón

Este sábado será un día decisivo para Gabriel Castellón en el CDA. El cuerpo médico y técnico evaluará nuevamente su condición antes de definir si forma parte de la delegación que viajará al sur.

La U espera recuperar a su arquero titular, aunque su evolución física será determinante para tomar la decisión definitiva y evitar riesgos pensando en los próximos compromisos.

De esta manera, el puesto de arquero aparece como una de las principales interrogantes de Fernando Gago antes de enfrentar a Universidad de Concepción.

En resumen…