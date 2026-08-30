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Liga de Primera

Colo Colo vs. Audax Italiano: Minuto a minuto y dónde ver partido por Liga de Primera

En el Estadio Monumental, el equipo de Fernando Ortiz quiere dar un paso más hacia el título frente al cuadro de Patricio Graff, que quiere escapar de la zona de descenso.

Por Alfonso Zúñiga

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Colo Colo y Audax Italiano se enfrentan en Liga de Primera.
© PhotosportColo Colo y Audax Italiano se enfrentan en Liga de Primera.

En el cierre de la actividad dominical por la jornada 21 en Liga de Primera, se enfrentan dos equipos con realidades diferentes en el Estadio Monumental, como es el exclusivo líder Colo Colo y un Audax Italiano complicado en la Tabla de Posiciones.

El equipo que dirige Fernando Ortiz es el puntero del Torneo Nacional con 49 puntos y quiere dar un nuevo paso para acercarse a la obtención de título. Mientras la escuadra de Patricio Graff está en el 13° puesto con 22 puntos, a uno de caer al descenso.

A nueve fechas para que termine la Liga de Primera, Colo Colo no sólo quiere ser campeón, sino superar la histórica campaña de Coquimbo Unido el 2025. Por su parte, Audax necesita ganar para alejarse del penúltimo puesto, donde hoy está Cobresal.

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite EN VIVO Colo Colo vs. Audax Italiano por Liga de Primera

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ASÍ FUE EL ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO

Por la jornada 6 en Liga de Primera, Colo Colo y Audax Italiano se enfrentaron en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ganó el Cacique por 1-0 con anotación del argentino Maximiliano Romero.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol ya está instalado en el Estadio Monumental para ver al único puntero del fútbol chileno en busca de extender su distancia con los escoltas, ante un rival que necesita ganar para escapar de la zona de descenso...

COLO COLO vs. AUDAX ITALIANO

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