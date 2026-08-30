En el Estadio Monumental, el equipo de Fernando Ortiz quiere dar un paso más hacia el título frente al cuadro de Patricio Graff, que quiere escapar de la zona de descenso.

En el cierre de la actividad dominical por la jornada 21 en Liga de Primera, se enfrentan dos equipos con realidades diferentes en el Estadio Monumental, como es el exclusivo líder Colo Colo y un Audax Italiano complicado en la Tabla de Posiciones.

El equipo que dirige Fernando Ortiz es el puntero del Torneo Nacional con 49 puntos y quiere dar un nuevo paso para acercarse a la obtención de título. Mientras la escuadra de Patricio Graff está en el 13° puesto con 22 puntos, a uno de caer al descenso.

A nueve fechas para que termine la Liga de Primera, Colo Colo no sólo quiere ser campeón, sino superar la histórica campaña de Coquimbo Unido el 2025. Por su parte, Audax necesita ganar para alejarse del penúltimo puesto, donde hoy está Cobresal.