Los Cruzados buscarán aprovechar la caída de la U y sumar puntos en la lucha por el Chile 2.

Universidad Católica recibe este lunes a O’Higgins en el Claro Arena, en el partido que cerrará la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Los Cruzados marchan terceros y podrán aprovechar la derrota de U. de Chile ante U. de Concepción y seguir en la pelea por el Chile 2 con un cupo a la Copa Libertadores 2027. Mientras que O’Higgins llega en el undécimo lugar y buscará sorprender como visitante.

En JugaBet el triunfo de Católica está pagando 1.88. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 18.800. El empate tiene un factor de 3.93 y la victoria de O’Higgins Italiano 4.32.

Católica recibe este lunes a O’Higgins en el Claro Arena para cerrar la fecha 21 Liga de Primera.

¿Dónde ver U. Católica vs. O’Higgins EN VIVO?

Universidad Católica vs. O’Higgins juegan este lunes 31 de agosto, desde las 20:45 hrs. en el Claro Arena, por la fecha 21 de la Liga de Primera.

El partido amistoso entre Cruzados y Celestes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

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ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Programación Fecha 21 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Probable formación U. Católica vs. O’Higgins

Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino en el mediocampo; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes en delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…