El duelo genera preocupación tras los incidentes en el Ester Roa, mientras se espera la confirmación del aforo y preocupa el estado de la cancha.

Colo Colo se prepara para una nueva salida de Santiago, pero su visita a Huachipato ya está marcada por dos importantes preocupaciones. El aforo todavía no está completamente definido y las condiciones del terreno de juego del Ester Roa Rebolledo tampoco convencen a Fernando Ortiz.

El encuentro debió trasladarse desde Talcahuano hasta Concepción debido a la utilización del Estadio Huachipato para el partido de rugby entre Chile y Uruguay.

El problema es que los incidentes ocurridos durante el reciente encuentro entre U. de Concepción y U. de Chile, encendieron las alarmas de las autoridades del Biobío. En aquella jornada se registró uso de fuegos artificiales, bombas de ruido y bengalas, además de situaciones de violencia.

Huachipato vs. Colo Colo, se enfrentarán por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

El aforo para Huachipato vs. Colo Colo sigue en revisión

Aunque existía una autorización preliminar, el número definitivo de espectadores deberá confirmarse durante esta semana.

“Nos estamos preparando adecuadamente para el próximo partido, Huachipato vs. Colo Colo, donde se estima un aforo similar al que tuvimos durante el último encuentro. En este, se registraron 14.300 personas”, explicó Julio Anativia, delegado presidencial de la Región del Biobío.

La autoridad posteriormente recalcó que “hay un aforo preliminar, que va a ser confirmado durante esta semana”. Por ahora, habrá que esperar la determinación oficial para conocer cuántos hinchas podrán asistir al encuentro.

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Fernando Ortiz preocupado por la cancha del Ester Roa

El aforo no es el único tema que inquieta al Cacique. Fernando Ortiz también cuestionó duramente las condiciones del campo de juego.

“Sí, el estado del campo de juego en Concepción está muy malo. Lo vimos hoy (domingo) con el partido. La verdad, sería importante que tomen decisiones para que se juegue en un buen estado de juego”, señaló.

El técnico cerró con una crítica contundente: “Es lamentable que después nos exijan jugar de buena manera si el campo de juego no está en las condiciones adecuadas”.

Colo Colo visitará a Huachipatoeste domingo 6 de septiembre desde las 17:00 horas en el Ester Roa Rebolledo.

En resumen…