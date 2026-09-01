El Tribunal de Disciplina de la ANFP debe determinar esta jornada si Javier Correa merece recibir algún castigo por su celebración ante la U.

Javier Correa deberá verse las caras nuevamente con el Tribunal de Disciplina de la ANFP que encabeza Exequiel Segall, luego de que Universidad de Chile lo denunciara por un gesto realizado al final del Superclásico.

En los azules lo acusan de haberle realizado la “picazón pélvica” a la barra que estaba ubicada en el sector norte, algo que Colo Colo buscará con sus abogados de demostrar que no fue así.

Señalarán en su defensa que estaba muy lejos de la barra universitaria, considerando que estaban cerca de la mitad de la cancha y que sólo fue una celebración hacia las cámaras. Es decir, no hubo incitación a la violencia.

También hay un video del año pasado en el Monumental en el que festejó de la misma manera y esa vez no recibió ninguna sanción. Un atenuante que esperan que sea tomado en cuenta.

Javier Correa espera sanción por parte del Tribunal

El castigo que espera Colo Colo para Correa

De todas maneras, en los albos saben que hay un problema grande. Correa ya estuvo castigado a comienzo de la segunda rueda por declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Por eso entienden que es complicado que pueda zafar de un castigo, aunque esperan que sea el mínimo y solamente sea sancionado con una fecha, lo que le haría perderse el duelo del domingo ante Huachipato.

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En el peor de los casos, esperan dos partidos de suspensión, a pesar de que Universidad de Chile solicitó la pena más dura: tres encuentros.

Los antecedentes que existen al respecto son de Nicolás Castillo y Lucas Cepeda, que salieron haciendo gestos obscenos hacia la barra de la U. Eso sí, esa vez fue mucho más explícito y dirigidos a los hinchas. Al Nico le dieron 3 fechas, mientras que Cepeda recibió dos.