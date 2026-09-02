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Liga de Primera

Javier Correa le hace la pega a Fernando Ortiz elige a su reemplazante ideal en Colo Colo: “Lo tenemos cortito”

El delantero cordobés asumió la sanción de dos partidos por el Tribunal de Disciplina y reconoció que la solución está en la cantera.

Por Felipe Pavez Farías

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Correa recalcó que la solución a su ausencia está en la cantera alba
© photosportCorrea recalcó que la solución a su ausencia está en la cantera alba

Una nueva polémica sumó Javier Correa a su historial en Colo Colo. El delantero trasandino ahora recibió finalmente dos partidos de sanción por los gestos que realizó tras el triunfo en el Superclásico 200 ante Universidad de Chile.

La denuncia de Azul Azul trajo sus frutos y finalmente el ariete se perderá los partidos ante Huachipato y Deportes Concepción. “Ya es un chiste. Mejor me quedaba en casa, y me daban la sanción”, confesó posteriormente en transmisión con Arturo Vidal. 

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El tema es que ahora Fernando Ortiz debe empezar a mover el equipo ya que pierde a su delantero centro titular. Pero su reemplazante, Maxi Romero tampoco está al 100% producto de la torsión en la rodilla derecha que sufrió ante Unión Española. 

A esto se suma el estado de la cancha del Estadio Ester Roa Rebolledo. Por lo que la titularidad de Romero tampoco está asegurada. 

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Javier Correa elige a Felipe Raipán como su reemplazante: “Es un buen cabro”

Pero así las cosas, Javier Correa decidió ayudar a su jefe y le terminó haciendo la pega. Esto porque en plena transmisión con Arturo Vidal, confesó quién debe ser su reemplazante. 

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Tenemos a Raicrack”, lanzó fuerte y claro por Felipe Raipán. A lo que Vidal aprobó y hasta le preguntó cómo lo llevan en el día a día. 

Felipe Raipán suena como reemplazante de Correa

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Lo tenemos cortito. Es un buen cabro. Ojalá no lo mufemos”, agregó Correa sobre el joven de 16 años y que en este 2026 debutó y ya suma tres goles oficiales. 

Para mi tiene un techo muy alto. Lo tratamos de aconsejar para que pueda llegar lo más lejos. Es un chico que siempre escucha”, agregó Correa sobre Raipán. Por lo que ahora Ortiz deberá decidir de cara al partido de este domingo 6 de septiembre.

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