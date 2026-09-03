La leyenda de Bayern Múnich no se aguantó a intentar unos pasos del típico baile nacional.

Septiembre es un mes muy especial para los chilenos, por la celebración de las Fiestas Patrias. Incluso el ambiente patrio se contagia y Franck Ribéry se unió a David Pizarro para bailar una cueca.

Pizarro supo hacerse un nombre en el fútbol italiano y por esta razón, siempre está siendo considerado en diversos eventos deportivos en ese país. A pesar de que se retiró en 2018 con la camiseta de Universidad de Chile, en el país con forma de bota no lo olvidan.

La cueca de Ribéry

David Pizarro jugó en Udinese, Inter de Milán, Roma y Fiorentina en Italia, dejando huella en todos ellos. Cada uno marcó una etapa importante en su carrera, por lo que no es extraño que lo inviten a jugar partidos de leyendas.

El último en hacerlo fue la Fiore, donde el Fantasista jugó entre 2012 y 2015. En el Artemio Franchi fue figura y sus hinchas lo quieren mucho. Por esto el club decidió invitarlo a la celebración de sus 100 años de historia. Ahí se reunió lo mejor de lo mejor que pasó por el equipo.

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Gabriel Omar Batistuta, Franck Ribéry, Luca Toni y Roberto Baggio, entre otros, estuvieron presentes. Javier Zanetti, Antonio Di Natale y Francesco Totti fueron invitados que no tuvieron paso por Fiorentina. Fue ahí donde sucedió un momento divertido.

David Pizarro anotó un golazo en este encuentro amistoso. Como lo hizo durante gran parte de su carrera, celebró bailando cueca. Lo que pocos esperaban, es que el mismísimo Franck Ribéry llegara a abrazar al chileno e improvisara unos pasos del típico baile nacional.

El momento de Ribéry, leyenda de Francia y de Bayern Múnich, bailando junto a Pizarro se viralizó en redes sociales. Al parecer el galo también quiere ser parte del mes patrio, ese que es tan esperado por los chilenos para festejar la primera junta de gobierno. Franck es un compatriota más.