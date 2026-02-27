Matteo Berrettini, quien fue finalista en Wimbledon, se sumó al Chile Open 2026, donde fue eliminado en primera ronda tras caer contra Emilio Nava de Estados Unidos. A pesar de que su carrera con la raqueta es muy conocida, el tenista también tiene otro gran amor: El fútbol.

El deportista es un gran hincha de Fiorentina, equipo donde militaron tres chilenos: Matías Fernández, Erick Pulgar y David Pizarro, y en conversación con AS se refirió a su amor por el cuadro de la Serie A y habló sobre el desempeño de “Pek”.

Matteo Berrettini recuerda el paso de David Pizarro por Fiorentina

En la entrevista con el medio, el tenista señaló que su amor por la escuadra es heredado. “Fiorentina es una cosa de familia. Mi abuelo nació y vivió casi toda su vida en Florencia, ahora se ha movido, y entonces le encanta. Mi tío y mi padre, sobre todo, son fanáticos. Mi hermano y yo también”.

“Cuando yo tenía la idea para decidir, la Fiorentina estaba en Serie C, porque había problemas económicos. Me acuerdo de que era difícil buscar para ver los partidos no es como ahora en la Serie A, que los muestran todos. Con mi padre siempre buscábamos lugares para ver los partidos y creo que todo eso nos unió”.

Pizarro jugó en Fiorentina durante tres temporadas/Getty Images)

Asimismo, sobre los refuerzos que pasaron por la escuadra, señaló que Pizarro era una gran figura de la escuadra.

“Me acuerdo de Pizarro como un jugador que cuando tenía la pelota, estaba tranquilo que no la iba a perder y que algo bueno iba a pasar, ¿sabes? Era tan rápido, tan inteligente, se movía bien sin la pelota también. Cuando la tenía él, toda la energía era como ‘claro, está jugando David, estamos tranquilos’”, explicó.