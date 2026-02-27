Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Figura de Chile Open lanza inesperado comentario sobre David Pizarro: “La energía era como…”

El finalista de Wimbledon, que es parte del Chile Open, se refirió al jugador con larga trayectoria en la liga italiana.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Una de las figuras del Chile Open habló sobre el jugador con larga trayectoria en Italia.
Una de las figuras del Chile Open habló sobre el jugador con larga trayectoria en Italia.

Matteo Berrettini, quien fue finalista en Wimbledon, se sumó al Chile Open 2026, donde fue eliminado en primera ronda tras caer contra Emilio Nava de Estados Unidos. A pesar de que su carrera con la raqueta es muy conocida, el tenista también tiene otro gran amor: El fútbol.

El deportista es un gran hincha de Fiorentina, equipo donde militaron tres chilenos: Matías Fernández, Erick Pulgar y David Pizarro, y en conversación con AS se refirió a su amor por el cuadro de la Serie A y habló sobre el desempeño de “Pek”.

Matteo Berrettini recuerda el paso de David Pizarro por Fiorentina

En la entrevista con el medio, el tenista señaló que su amor por la escuadra es heredado. “Fiorentina es una cosa de familia. Mi abuelo nació y vivió casi toda su vida en Florencia, ahora se ha movido, y entonces le encanta. Mi tío y mi padre, sobre todo, son fanáticos. Mi hermano y yo también”.

Impacto: Matteo Berrettini cae en primera ronda y el Chile Open pierde a su figura

ver también

Impacto: Matteo Berrettini cae en primera ronda y el Chile Open pierde a su figura

Cuando yo tenía la idea para decidir, la Fiorentina estaba en Serie C, porque había problemas económicos. Me acuerdo de que era difícil buscar para ver los partidos no es como ahora en la Serie A, que los muestran todos. Con mi padre siempre buscábamos lugares para ver los partidos y creo que todo eso nos unió”.

Pizarro jugó en Fiorentina durante tres temporadas/Getty Images)

Pizarro jugó en Fiorentina durante tres temporadas/Getty Images)

Asimismo, sobre los refuerzos que pasaron por la escuadra, señaló que Pizarro era una gran figura de la escuadra.

Publicidad

Me acuerdo de Pizarro como un jugador que cuando tenía la pelota, estaba tranquilo que no la iba a perder y que algo bueno iba a pasar, ¿sabes? Era tan rápido, tan inteligente, se movía bien sin la pelota también. Cuando la tenía él, toda la energía era como ‘claro, está jugando David, estamos tranquilos’”, explicó.

Lee también
Italia alucina con perla de la Fiorentina que recuerda a David Pizarro
Internacional

Italia alucina con perla de la Fiorentina que recuerda a David Pizarro

La polémica frase de David Pizarro que causa conmoción
Internacional

La polémica frase de David Pizarro que causa conmoción

¡Histórico! Pellegrini lleva al Betis a la final de Conference
Internacional

¡Histórico! Pellegrini lleva al Betis a la final de Conference

Fue capitán en la U, está sin club y ahora Salas lo quiere para Temuco
Mercado de fichajes 2026

Fue capitán en la U, está sin club y ahora Salas lo quiere para Temuco

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo