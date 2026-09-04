Uno que también vistió la camiseta azul y recomendó al zurdo en el CDA reveló cómo fueron los inicios del jugador que saltó a la Premier League.

Darío Osorio ya es oficialmente jugador del Crystal Palace y alista su debut en la prestigiosa Premier League. Entre flashes y videos de su presentación, el oriundo de Hijuelas se deja querer tras años de esfuerzo en su carrera.

Precisamente, uno que lo conoce desde su tierra natal reveló cómo fueron los inicios al arribar a U de Chile, en 2015. Rubén Farfán, ex jugador azul, contó detalles de los inicios del zurdo.

“Yo recomendé a Darío. No es que yo lo descubriera, porque Darío desde muy chico tuvo muy buenas condiciones. Darío jugaba acá en el barrio donde yo vivo, en el Melón”, dijo Farfán a El Deportivo, cuando Osorio dio el salto con 11 años a la U.

Las crisis de Darío Osorio en sus inicios con la U

Darío Osorio hoy brilla como flamante refuerzo del Crystal Palace, en Inglaterra. Sin embargo, sus inicios en U de Chile fueron complejos tras dejar Hijuelas, extrañando a su familia.

Foto: Crystal Palace

“Lloraba porque extrañaba, como todo niño que le cuesta salir de su casa. Se fue muy chico. Yo hablaba con él, le decía que tenía que aguantar. Lo mismo le decían sus padres”, dijo Rubén Farfán.

El extremo que hoy milita en Magallanes, también hombre de la zona norte, recordó que “los papás (de Osorio) viajaban a verlo los fin de semana, y muchas veces él viajaba por el día en la tarde a Hijuelas en la semana y después yo lo llevaba de regreso a Santiago”.

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“Es un chico muy profesional. No lo pasó bien, porque las cosas le han costado mucho. Todo lo que está viviendo ahora se lo merece”, cerró, quien también vistiera la camiseta de U de Chile.