Pronósticos Arsenal vs Chelsea: las apuestas destacadas en el derbi londinense de la fecha 3

Revisa los mejores pronósticos de Arsenal vs Chelsea por la Premier League. Análisis, datos clave, cuotas y apuestas recomendadas para el derbi.

El gran partido de la tercera jornada de la Premier League es el derbi de Londres entre Arsenal y Chelsea. El choque está programado para el domingo 6 de septiembre a las 11:30 horas (hora de Chile) en el Emirates Stadium.

Los Gunners y los Blues ganaron sus dos primeros partidos en el torneo. Los campeones defensores triunfaron en la Community Shield, mientras que el elenco azul ganó su partido de EFL Cup. A continuación, revisa los mejores pronósticos de Arsenal vs Chelsea.

Nuestros picks Pronósticos: Arsenal vs Chelsea Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Arsenal Arsenal suma siete victorias consecutivas en Premier League y seis triunfos seguidos como local. Además, está invicto en 11 duelos ante Chelsea y ganó los últimos cinco en Emirates. bet365 1.66 Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí Chelsea llega con siete goles y un ataque peligroso al contragolpe. Además, ambos equipos anotaron en sus últimos seis partidos ligueros y en 10 de las últimas 12 visitas. bet365 1.75 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Arsenal vs Chelsea

Arsenal mantiene una racha de seis victorias consecutivas en la Premier League , permitiendo solo un gol en ese lapso. Además, ha ganado ocho de los últimos 11 enfrentamientos directos contra Chelsea (tres empates).

mantiene una racha de seis victorias consecutivas en la , permitiendo solo un gol en ese lapso. Además, ha ganado ocho de los últimos 11 enfrentamientos directos contra (tres empates). Chelsea es el equipo más goleador de la Premier League tras las dos primeras jornadas, a pesar de tener uno de los promedios de posesión más bajos, con solo un 32%.

Seis de los últimos nueve duelos directos han tenido goles de ambos equipos, incluyendo tres de los últimos cuatro.

El delantero del Chelsea, João Pedro, ya suma dos goles y dos asistencias en el inicio de la temporada.

Cuotas 1X2 Cuotas: Arsenal vs Chelsea Cuotas ofrecidas por bet365 Arsenal 1.66 bet365 Empate 4.40 bet365 Chelsea 4.52 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Chelsea

El derbi de Londres enfrenta a dos equipos con estilos opuestos. Los Gunners confían en su solidez defensiva, mientras que los Blues buscan compensar sus debilidades en la zaga con un ataque potente. Ambos equipos han empezado la temporada con éxito, sumando seis puntos cada uno.

Arsenal ha tenido un comienzo más convincente en defensa, manteniendo su portería a cero en dos partidos. Por su parte, Chelsea ya ha encajado cinco goles, aunque ha marcado siete. La historia reciente favorece a los locales, que llevan 11 partidos invictos contra Chelsea, con ocho victorias.

Nuestra apuesta segura: Arsenal gana el partido

La opción más fiable para este encuentro es la victoria del Arsenal. Contando la temporada pasada, los Gunners suman siete triunfos consecutivos en la Premier League, concediendo apenas un gol. Además, su dominio en casa es notable, con seis victorias seguidas en todas las competiciones.

El historial directo es abrumador: el equipo de Mikel Arteta está invicto en los últimos 11 enfrentamientos y ha ganado los últimos cinco en el Emirates. Considerando esta solidez y el rendimiento reciente, la cuota de 1.66 representa una opción segura para los pronósticos Arsenal vs Chelsea.

Apuesta 1 | Arsenal vs Chelsea – Resultado final: Arsenal – 1.66 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque Arsenal no ha recibido goles, el Chelsea llega con un ataque formidable. Los Blues han marcado siete goles y su estilo de contraataque se adapta perfectamente para enfrentar a un equipo como Arsenal, que domina la posesión.

La apuesta “Ambos equipos anotan” ha sido ganadora en los últimos seis partidos de Premier League del Chelsea y en 10 de sus últimos 12 como visitante. Con una cuota de 1.75, esta selección ofrece un gran valor, ya que es muy probable que la capacidad ofensiva del Chelsea logre vulnerar la defensa de los locales.

Apuesta 2 | Arsenal vs Chelsea – Ambos equipos anotan: Sí – 1.75 en bet365

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Alineaciones probables en Arsenal vs Chelsea

Arsenal: Raya, White, Gabriel, Konsa, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz.

Raya, White, Gabriel, Konsa, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz. Chelsea: Martínez, Colwill, Fofana, Lacroix, Neto, Lavia, James, Hato, Rogers, Palmer, Joao Pedro.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Arsenal vs Chelsea

¿Quién es el favorito en el pronóstico Arsenal vs Chelsea?

Arsenal es el claro favorito para ganar el partido, basándose en su excelente estado de forma, su racha invicta contra Chelsea y su condición de local.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 6 de septiembre a las 11:30 horas (hora de Chile) en el Emirates Stadium. La transmisión está por confirmar.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta “Ambos equipos anotan: Sí” con una cuota de 1.75 ofrece un excelente valor, considerando la capacidad goleadora del Chelsea, incluso frente a la sólida defensa del Arsenal.

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