El delantero jugó los últimos 23 minutos en el empate del "Globo" por 1-1 ante Belgrano en Córdoba y explicó las razones tras su adiós de Talleres.

Tras dejar atrás una serie de lesiones que terminaron por sacarlo de Talleres de Córdoba, el delantero Bruno Barticciotto hizo su estreno oficial con la camiseta de Huracán, equipo donde jugará hasta el término de esta temporada en Argentina.

En el duelo por la jornada octava fecha del Clausura 2026, el hijo de la leyenda de Colo Colo comenzó el encuentro en el banco de suplentes ante el último campeón Belgrano, e ingresó en el minuto 67 para reemplazar a su compatriota Leonardo Gil, en el duelo que terminó en igualdad por 1-1.

Luego del encuentro en Córdoba, Barticciotto habló con los medios trasandinos donde no sólo explicó su sentir por volver a las canchas con Huracán, fue muy sincero a la hora de revelar por qué terminó por salir de Talleres, al apuntar a los hinchas.

Barticciotto y la cruda razón de su salida de Talleres

“Quise salir porque la gente no quería que siga. Me quedo con ese dolor, porque no fue por algo futbolístico, si no porque no pude demostrar, porque estaba lesionado. Me pasaron muchas cosas en el año. Creo que era el momento de cambiar de aires“, afirmó el atacante chileno.

En esa línea, Barticciotto agregó que “era uno de los jugadores con mucha expectativa y que la gente quería mucho por el 2024 que tuve y me fui por una cosa que ni siquiera fue cómo dicen, pero bueno, así es el fútbol”.

Ante la posibilidad de que Huracán no compre su pase al final de 2026 y deba volver a Talleres, el futbolista manifestó que “es uno de los clubes top de Argentina, pero voy a día a día. No disfruté nada en el año, así que quiero disfrutar este partido, poder jugar todo lo posible y que pase lo que pase“.

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¿Cuándo volverá a jugar?

Por la jornada 9 del torneo de Clausura 2026 en Argentina, el Huracán de Leonardo Gil y Bruno Barticciotto recibirá en el Estadio Tomás Ducó de Buenos Aires al Racing de Ulises Ortegoza, este domingo 13 de septiembre a las 21:30 horas.

En síntesis