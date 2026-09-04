El portugués Leonardo Jardim reveló que fue su petición exclusiva al club la que terminó concretando la extensión de contrato del chileno.

El volante Erick Pulgar renovó su contrato con el Flamengo de Brasil hasta el 31 de diciembre del 2029, convirtiéndose oficialmente en el futbolista chileno mejor pagado de la actualidad, con un salario que ronda los US$3.6 millones de dólares por año.

A pesar de que el antofagastino tenía muy avanzada su incorporación en el Neom de Arabia Saudita que le ofrecía un sueldo de US$4 millones de la moneda americana, hubo una persona clave para su permanencia: el técnico portugués Leonardo Jardim.

Fue tras el triunfo por 2-0 ante Mirassol por el Brasileirão que el DT de Flamengo reveló públicamente que “fui yo quien convenció al club para que lo hiciera. Mi intención es que Pulgar se quede con nosotros porque es un jugador importante”.

“Él continuara con nosotros porque es un jugador importante dentro de la estructura del equipo, debido a su calidad, su intensidad y su carácter. Eso es esencial”, fueron las palabras de Jardim por la extensión de contrato del chileno.

Los números de Erick Pulgar en el Flamengo

El volante nacional llegó al cuadro carioca el 29 de julio del 2022, que pagó a la Fiorentina por su traspaso casi US$3 millones de dólares. En cuatro años, logró ganar todos los títulos posibles con la camiseta rubronegra.

La Copa Libertadores 2022 y 2025, tres campeonatos estaduales (2024-25-26), la Copa de Brasil 2024, la Supercopa de Brasil 2025, el Brasileirão 2025, la Copa Interamericana 2025 y la FIFA Challenger Cup 2025, son los 10 títulos que ganó Pulgar con Flamengo.

En cuanto a sus números, el oriundo de Antofagasta disputó hasta ahora un total de 12.171 minutos en cancha durante 166 encuentros a nivel local e internacional, donde registra seis goles y nueve asistencias, además de recibir 57 tarjetas amarillas y dos expulsiones.

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En síntesis