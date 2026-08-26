Tras quedar definidas las llaves de los cuartos de final, se redujo casi al mínimo la participación nacional en el máximo certamen continental.

Con la victoria de Independiente del Valle por 3-1 al Deportes Tolima en Ecuador, se cerraron los octavos de final en la Copa Libertadores y quedaron definidas las llaves de los cuartos de final, que se jugarán en el mes de septiembre.

La primera fase final del máximo certamen continental no sólo acabó con la participación de los equipos chilenos, sino que además redujo su participación casi al mínimo, donde sólo dos futbolistas nacionales siguen en carrera por el título.

Hablamos de Erick Pulgar, figura del mediocampo de Flamengo quien renovó su vínculo tras su actuación en la serie de Copa Libertadores ante Cruzeiro; y de Fernando Cornejo, quien le dio el pase a Liga de Quito para los cuartos de final en los penales ante Mirassol.

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Los únicos dos chilenos que siguen en carrera por la Libertadores

A falta que se confirme la programación oficial por parte de la CONMEBOL, los cuartos de final del torneo se disputarán entre el martes 8 de septiembre con los duelos de ida, y el jueves 17 con el cierre de las revanchas.

Mientras el Flamengo de Pulgar se medirá contra Independiente del Valle, con la ida en suelo ecuatoriano y la vuelta en Maracaná; Cornejo y Liga de Quito buscarán la revancha del 2025 ante Palmeiras, que abrirá la serie como local en São Paulo y cerrará como forastero.

En cuanto a las otras llaves de cuartos de final en Copa Libertadores, los argentinos Estudiantes de La Plata y Platense, que eliminaron a Católica y Coquimbo, respectivamente, se verán las caras con cuadros brasileños como Corinthians y Fluminense.

Los cuartos de final en Copa Libertadores (CONMEBOL)

En síntesis