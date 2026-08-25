Fue goleador en el fútbol chileno y ahora clasifica a cuartos de final de Copa Libertadores

Carlos González, más conocido como “Cocoliso”, lideró el triunfo de los ecuatorianos y dejaron fuera de competencia a Deportes Tolima.

La Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados a cuartos de final. Este martes se pusieron al día con la última llave, y el elenco de Independiente del Valle sacó chapa de candidato al eliminar a Deportes Tolima con un viejo conocido de la Liga de Primera como figura.

La definición fue reprogramada tras el terremoto que afectó a Colombia. Por lo que fue la última llave en disputarse en cancha. En la ida los ecuatorianos vencieron por 1-0. Pero todavía faltaba la revancha en el estadio Banco Guayaquil.

ver también Es el goleador de la Copa Libertadores y se le esfuma el Mundial con Paraguay: “Alfaro no me llamó ni para preguntar cómo estoy”

En el recinto ubicado a 2.518 metros de altura sobre el nivel del mar, el negriazul logró sacar adelante la tarea sin problemas. Al 59’ Carlos González ganó en el área, pero el portero visitante Alvino Volpi evitó el tanto. Sin embargo, en el rebote apareció Daykol Romero y puso el 1-0.

Fue goleador en Chile y ahora brilla en la Copa Libertadores

Pero minutos más tarde vendría el premio para “Cocoliso”. El delantero que jugó en Magallanes, Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Huachipato aprovechó los espacios y con certero zurdazo puso el 2-0.

El delantero paraguayo que acumuló 49 goles en Chile, saltó a México y tras varias campañas este 2026 milita en el Independiente del Valle donde es genio y figura. En 24 partidos ya tiene 15 goles.

Tweet placeholder

Pese a su gran registro goleador no logró meterse en la lista de Paraguay en el Mundial. Pero ahora se enfoca en hacer historia en la Copa Libertadores donde ya lleva seis tantos.

Pese al marcador en contra, Tolima no bajó los brazos y con Junior Hernández logró el descuento en el 84’ en un golazo de otro partido. Para cerrar la noche apareció Matías Perelló en el 95’ que sentenció la historia por 3-1 y un global de 4-1 a favor de los dirigidos por Joaquín Papa.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores 2026

Ahora en cuartos de final Independiente del Valle se medirá ante el actual campeón Flamengo de Erick Pulgar y que viene de eliminar a Cruzeiro. La llave que será transmitida por ESPN y Disney+, se disputará en septiembre. Lo que comienza en Ecuador y luego cierra en Brasil.