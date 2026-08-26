Al nombre de José Pedro Fuenzalida se le sumaron más alternativas pensando en el próximo gerente deportivo de Cruzados.

Universidad Católica está atravesando momentos de varios cambios a nivel dirigencial y deportivo. La salida de José María Buljubasich como gerente deportivo obligará a replantear varias cosas en el club, sobre todo porque se trata del adiós de alguien que estuvo 16 años en la institución.

Con este panorama en Cruzados no quieren que pase demasiado tiempo sin alguien en ese cargo. Por lo mismo, ya están dando vuelta los primeros candidatos para asumir ese rol bajo la presidencia de Matías Claro.

En las últimas horas surgió la opción de que José Pedro Fuenzalida tome el cargo, en una lista que cada vez suma más opciones y variantes para un puesto que fue clave para entender los años más ganadores de la UC en su historia.

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Universidad Católica maneja cuatro nombres para reemplazar a Buljubasich

De acuerdo a información entregada por el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, en Cruzados manejan cuatro nombres para sustituir como gerente deportivo al Tati. Y ojo, que lo quieren tener ya acordado en el corto plazo.

“Los nombres surgen de manera natural: el Chapa Fuenzalida, que vive en España; Milovan Mirosevic, que tiene un cargo acá; Cristián Álvarez, que sigue de la mano con su proyecto Método UC; y después Franco Costanzo”, aseguró el comunicador.

Cristián Álvarez es otro nombre que asoma para reemplazar al Tati en Universidad Católica. | Foto: Photosport.

En ese sentido, detalló también que “en lo prioritario, la información es que sea identificado con Católica y por eso calzan estos apellidos que estamos dando y deben tener una formación relevante (en la Dirección Deportiva)”.

“Eso no es algo que se va a extender mucho. Quieren tener pronto a quién va a ser el reemplazante de José María Buljubasich”, concluyó Cubillos.

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En síntesis