El puesto de gerente deportivo en Cruzados está disponible luego del adiós de José María Buljubasich, lo que da por iniciada la danza de nombres para su reemplazo.

Son tiempos de cambio los que está atravesando Universidad Católica. La salida de José María Buljubasich en el puesto de gerente deportivo marcará un antes y un después en el cuadro cruzado, sobre todo si hablamos de alguien que estuvo 16 años en este cargo.

Por lo mismo, la danza de nombres sobre posibles reemplazantes para el Tati ya está comenzado a dar vueltas en San Carlos de Apoquindo.

Y es que no se puede entender los años más exitosos de la UC sin la presencia de un gerente deportivo, por lo que la búsqueda por dar con uno bajo la presidencia de Matías Claro ya se dio por iniciada.

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El primer candidato para reemplazar a Buljubasich en Universidad Católica

En ese sentido, el primer candidato que salió a la luz para reemplazar al Tati es el de José Pedro Fuenzalida. De acuerdo a información entregada por el periodista Gonzalo Foullioux en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el Chapa tiene respaldo en el directorio de Cruzados.

Pese a que todavía no hay acercamientos para materializar su nombramiento, es una opción que gusta bastante en la búsqueda de la dirigencia de la UC.

José Pedro Fuenzalida está por cumplir cuatro años retirado del fútbol. | Foto: Photosport.

Fuenzalida debutó en Católica en el 2004 y en el 2005 fue campeón justamente siendo compañero de José María Buljubasich. Luego de salir del club en el 2007, fue el mismo Tati como gerente deportivo quien lo trajo de vuelta desde Boca Juniors en el 2016.

Fue en esta segunda etapa en el club donde el Chapa vivió su etapa más gloriosa, siendo capitán por varios años y ganando seis títulos nacionales más cuatro Supercopas, consolidándose como uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la UC.

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En síntesis