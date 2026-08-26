Jorge “Coke” Contreras afirmó que su favorito para reemplazar al Tati como gerente deportivo es José Pedro Fuenzalida.

Son tiempos de decisiones importantes los que atraviesa Universidad Católica. La dirigencia de Cruzados decidió ponerle punto final a los 16 años de José María Buljubasich como gerente deportivo, lo que obliga buscar un reemplazante.

En la precordillera no quieren que esta búsqueda se alargue más de la cuenta, sobre todo si consideramos que es para un cargo que es clave para entender la época más exitosa en la historia del club.

Por lo mismo, la danza de nombres ya está desatada, con ex jugadores cruzados como José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic, Cristián Álvarez y Franco Costanzo como los más nombrados. Y entre ellos, un histórico de la UC como Jorge “Coke” Contreras tiene su preferido.

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Ex Universidad Católica tiene a su favorito para reemplazar a Buljubasich

El ex volante atendió nuestro llamado para hablar de esta importante elección en la UC, asegurando que “entre todos, de acuerdo a lo que yo he sabido, el Chapa Fuenzalida es mi opción favorita. Siempre lo vi en algo así”.

José Pedro Fuenzalida se retiró en el 2022 del fútbol con la camiseta de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

“Tanto Fuenzalida, Mirosevic, Álvarez y Constanzo son nombres identificados con la Católica. Son gente del fútbol y tipos preparados. Y eso yo creo que va dentro de la idea de lo que yo tengo para el reemplazo de Tati”, agregó.

Sobre la opción de Fuenzalida, el Coke concluyó que “sobre todo conociéndolo, el tipo de persona que es y cómo se maneja. Le viene ideal a la Universidad Católica. Ahora va a depender un poco de que él acepte”.

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En síntesis