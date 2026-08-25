En su última conferencia de prensa como gerente deportivo, el "Tati" hizo un balance de sus 16 años de gestión y apuntó a las críticas tras la eliminación en Copa Libertadores.

En la misma jornada donde Universidad Católica comunicó su despido de la gerencia deportiva, José María Buljubasich concedió una conferencia de prensa donde realizó un balance de sus 16 años de trabajo en la institución.

“Es algo que está a la vista. Haber participado del 50 por ciento de los títulos ganados (en la historia del club) y haber ayudado a jugadores a llegar al primer equipo y consolidarse es algo que pudimos lograr”, aseguró el ex arquero y capitán cruzado.

Sin embargo, Buljubasich entregó una llamativa reflexión respecto de las críticas en su contra por parte de los hinchas de Católica, las cuales se acrecentaron tras la eliminación en octavos de final en Copa Libertadores. A su juicio, “algo pasó“.

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La crítica de Buljubasich a los hinchas de Católica en su despedida

“El hincha tiene derecho a manifestarse. Siendo bien honesto, sufrimos más por las bajas de nuestro plantel que por la falta de refuerzos. Con el plantel completo ganamos la fase de grupos, y seguramente la gente se creó una expectativa que no pudimos cumplir“, afirma el Tati.

En esa línea, Buljubasich agrega que “algo pasó, algo le dijeron a la gente que no es real, en algún lugar se elevaron las expectativas. Eso responde a una realidad, no a una falta de ambición, porque al partido de ida con Estudiantes llegamos con chances de pasar”.

“Lamentablemente no saben toda la información. A veces lo que les llega está torcido, equivocado. Pero ojalá que mi mensaje llegue a los hinchas y que crean más en lo que hace el club. Me tocó participar en la parte de la historia, tal vez, más ganadora. No sé si hablar de gloriosa. Con muchos títulos. Eso es un orgullo para todos los que pudimos trabajar acá”, finalizó.

“Yo quería seguir”

En el cierre de su encuentro con la prensa, donde se mostró visiblemente emocionado, Buljubasich reconoció que estaba con fuerzas para continuar en su cargo. “Traté de darle siempre lo mejor con profesionalismo y honestidad; dejé todo lo que pude, con errores y aciertos“, sentenció.

En síntesis

Tras su salida de U. Católica , José María Buljubasich realizó un balance de su exitosa gestión.

, realizó un balance de su exitosa gestión. El Tati lamentó las críticas de los hinchas y aseguró que se dejaron llevar por información falsa.

lamentó las críticas de los hinchas y aseguró que se dejaron llevar por información falsa. Visiblemente emocionado, el argentino valoró haber participado en la época más ganadora del club.