La esposa del "Tati", Mariela Castellano agradeció públicamente a los hinchas cruzados por "querer a mi marido" y se comprometió a "tomar mate con todos".

Una tarde cargada de emociones fue la que vivió José María Buljubasich, luego de oficializarse su despido como gerente deportivo de Universidad Católica, club al cual se ligó como jugador y directivo durante dos décadas.

Pese a que el movimiento venía conversándose hace meses, no fue hasta la eliminación en octavos de final en Copa Libertadores el momento en que la dirigencia de Cruzados, presidida por Matías Claro, puso término al vínculo laboral.

Y el momento de mayor emoción se vivió en la conferencia de prensa en Claro Arena, donde Buljubasich tuvo la contención de su familia, liderada por su esposa Mariela Castellano, quien no ocultó sus lágrimas cuando Tati reconoció con pesar que “yo quería seguir en el cargo“.

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La emoción de Buljubasich en su despedida de la UC

Junto a sus hijas Camila y Delfina, la mujer del ex arquero sólo tuvo palabras de afecto para los hinchas cruzados, cuando señaló a Las Últimas Noticias que “muchas gracias a todos por querer a mi marido” y promete que “voy a venir a tomar mate con todos ustedes”.

Todavía conmovida por la situación, la esposa de Buljubasich complementó que “todavía no caigo. Fueron 16 años con esta profesión. Sólo puedo decir que estoy orgullosa de él. Hubo muchas alegrías, también muchas tristezas y momentos duros, pero bueno”.

En sus últimas palabras como gerente deportivo de la UC, el Tati le indicó a los hinchas que “traté de darles siempre lo mejor, con profesionalismo, con emoción. Dejé todo, lo mejor que pude. Con errores, con aciertos. Nos pasa a todos, pero siempre con el deseo de que al club le vaya bien”.

En síntesis