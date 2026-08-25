Luego del mercado de fichajes de invierno de 2026 y en medio de un momento crítico a nivel de resultados en la Universidad Católica, José María Buljubasich fue despedido de su cargo de gerente deportivo de Cruzados SADP. Sin ninguna duda, el 25 de agosto fue de muchas emociones para el Tati.
De hecho, ofreció una conferencia de prensa junto a Matías Claro, presidente de la concesionaria que controla el destino del Club Deportivo de la UC. Casi al empezar su mensaje de adiós, Buljubasich luchó por contener el llanto. Aunque su voz se quebró prácticamente desde el primer instante.
“Me tocó participar de la parte más ganadora del club, con muchos títulos. Ojalá ahora que me toca a estar afuera y no tengo un interés propio como piensan algunos, pido que apoyen al directorio de Matías (Claro) y a todos los que trabajan acá. Doy fe que todo se hace de corazón”, fue parte del discurso que dio el otrora arquero de la institución.
Durante los 16 años que duró en ese puesto, la UC cerró 124 fichajes. Aunque los primeros tres fueron anunciados durante los días previos a la confirmación de Buljubasich. Los argentinos Juan Eluchans, Leandro Díaz y Lucas Pratto, en rigor, llegaron antes. Pero en RedGol los consideramos dentro de este listado que incluye a todos los jugadores que llegaron a la precordillera en esa etapa.
En este recuento no se contabilizan los directores técnicos, aunque ese 2010 también llegó Juan Antonio Pizzi, quien guió al equipo a una remontada histórica para quitarle el título a Colo Colo, que en aquel entonces era dirigido por Diego Cagna.
Aunque también hubo inversiones infructuosas, como la del uruguayo Matías Mier, quien llegó tras haber tenido una buena participación en la Copa Libertadores 2011 por Peñarol. La Tercera informó por aquel entonces que los Cruzados invirtieron 700 mil dólares por la mitad del pase del zurdo charrúa.
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La época sin títulos de Católica puso en duda a Buljubasich y sus fichajes
Luego del Campeonato Nacional que Universidad Católica ganó en 2010 pasó mucho tiempo antes de bajar una nueva estrella y eso puso en tela de juicio el rol de José María Buljubasich en más de una ocasión por su elección de fichajes. “Luis Larraín me sostuvo en un momento muy complicado”, reconoció el Tati en su rueda de prensa de despedida.
Aunque también hubo fichajes importantes en esos años de sequía. Como el del argentino Tomás Costa, quien llegó desde el Porto de Portugal a préstamo y luego tuvo otro ciclo en la institución. O el retorno de Cristián Álvarez desde Universitario de Perú.
Durante el primer semestre de 2013, la UC contrató al argentino Ismael Sosa, quien había sido campeón trasandino con Argentinos Juniors y militaba en el Gaziantepspor de Turquía. Pero también hubo algunos fichajes que no rindieron, como el del paraguayo Roberto Ovelar. U otros inentendibles, como el del argentino Ramiro Costa.
En la segunda mitad de 2014, Católica confirmó la contratación de Erick Pulgar, quien llegó como defensor central desde Deportes Antofagasta. Pero se consolidó como mediocampista en el club. Y pegó el salto al Bologna de Italia sin escalas previas.
Durante el mercado invernal de 2015, la Franja incorporó a Germán Lanaro, quien a la postre se transformó en el defensor extranjero más ganador de la historia del club. Otro que se sumó en esa ventana de traspasos fue César Fuentes, cuya ficha fue adquirida a O’Higgins de Rancagua.
La vuelta de José Pedro Fuenzalida y el inicio de una época gloriosa en Católica
Pero hubo un regreso que marcó el comienzo de buenos años para la UC. El de José Pedro Fuenzalida, quien se incorporó con muchas dudas de la hinchada por su paso en Colo Colo. Aunque con rendimiento borró todas las interrogantes que hubo con su retorno.
“Tengo la máxima admiración por él. Es uno de los mejores jugadores en la historia de este club. Fui compañero y lo tuve como gerente, el Chapa Fuenzalida”, aseguró Buljubasich, uno de los que se la jugó por tener de retorno al extremo derecho que con los años devino en lateral.
Pero hubo varios otros que fueron importantes para romper la racha sin títulos, algo que el club logró bajo la dirección técnica de Mario Salas. Como el préstamo de Nicolás Castillo desde el Club Brujas de Bélgica. Tras eso, tres agentes libres que sumaron mucho en el bicampeonato.
Todos argentinos: Diego Buonanotte, quien se erigió como un jugador muy querido por la hinchada; Enzo Kalinski y Ricardo Noir, quienes estuvieron en Temuco para aquella consagración de las dos estrellas consecutivas. Un logro que con los años quedó chico. Pero fue trascendente por años que lo precedieron.
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Toro Zampedri y un tetracampeonato histórico en la Católica y el fútbol chileno
Dentro de este listado de fichajes hubo uno que fue icónico: Fernando Zampedri, quien a priori llegó cedido desde Rosario Central. Pero fue goleador del Campeonato Nacional 2020 en su primera campaña, lo que motivó a que Universidad Católica comprara su pase.
Ya son seis años consecutivos del oriundo de Chajarí como artillero de la máxima categoría del fútbol chileno. Todo parece indicar que Zampedri será heptagoleador, claramente la cara visible de los cuatro títulos consecutivos que la UC logró entre 2018 y 2021. Con un póquer de técnicos diferentes.
Aunque tras las cuatro conquistas, los Cruzados cerraron 39 fichajes que prácticamente no tuvieron ningún éxito. Un ciclo que 16 años que encabezó Buljubasich en que la Franja bajó siete títulos nacionales de los 16 que tiene en su palmarés. También ganó una Copa Chile y cuatro Supercopas.
“El balance es positivo y está a la vista. Participé casi del 50 por ciento de los títulos nacionales del club. Hay muchas cosas que se hicieron. La cantidad de mensajes que recibí y la gente que me abrazó y se largó a llorar es importantísimo para mí”, manifestó el Tati Buljubasich en su emotiva despedida.
Y lo cerró con un mensaje para enaltecer a la institución que dio al borde de romper en llanto. “Ojalá mi mensaje llegue a los hinchas: crean más en lo que hace el club, somos el mejor de Chile y de los mejores de Sudamérica”, finalizó el argentino, quien adelantó que tomará un tiempo de descanso. Un montón de fichajes que cerró con su compatriota Agustín García Basso.
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Criterio: se contabilizan incorporaciones externas al plantel profesional, ya sea por compra, préstamo, llegada como agente libre o retorno que implicó una nueva incorporación. No se cuentan ascensos desde las inferiores, retornos automáticos desde préstamos ni compras posteriores del pase de futbolistas que permanecieron en el plantel. *Fernando Meneses fue presentado públicamente como refuerzo en 2012, aunque Cruzados sostuvo entonces que contractualmente seguía siendo jugador del club.
#
Año / mercado
Jugador
Puesto
Procedencia
Condición
1
2010 (2° sem.)
Roberto Gutiérrez
Delantero
Estudiantes Tecos
Préstamo / retorno
2
2010 (2° sem.)
Leandro Díaz
Volante central
Boca Juniors
Préstamo
3
2010 (2° sem.)
Juan Eluchans
Lateral / volante izquierdo
Caen
Libre
4
2010 (2° sem.)
Lucas Pratto
Delantero centro
Boca Juniors
Préstamo
5
2010 (2° sem.)
Rodolfo Arruabarrena
Lateral izquierdo
Tigre
Libre
6
2010 (2° sem.)
Darío Bottinelli
Volante ofensivo
Atlas
Préstamo / retorno
7
2011 (1° sem.)
José Luis Villanueva
Delantero
Tianjin Teda
Libre
8
2011 (1° sem.)
Marcelo Cañete
Volante ofensivo
Boca Juniors
Préstamo
9
2011 (1° sem.)
Pablo Calandria
Delantero centro
Santiago Morning
Transferencia
10
2011 (1° sem.)
Tomás Costa
Volante central
Porto
Préstamo
11
2011 (2° sem.)
César Carignano
Delantero centro
Atlético Rafaela
Préstamo
12
2011 (2° sem.)
Cristián Álvarez
Lateral derecho
Universitario
Transferencia / retorno
13
2011 (2° sem.)
Kevin Harbottle
Extremo / volante
Unión Española
Préstamo
14
2011 (2° sem.)
Roberto Cereceda
Lateral izquierdo
Colo Colo
Libre
15
2011 (2° sem.)
Matías Mier
Volante ofensivo
Peñarol
Transferencia
16
2011 (2° sem.)
Daúd Gazale
Delantero / extremo
Colo Colo
Libre
17
2012 (1° sem.)
Michael Ríos
Volante / extremo derecho
Deportes Iquique
Transferencia
18
2012 (1° sem.)
Matías Pérez
Defensa central
Santiago Wanderers
Libre
19
2012 (1° sem.)
Roberto Ovelar
Delantero centro
Alianza Lima
Libre
20
2012 (1° sem.)
Nicolás Trecco
Delantero
Cobreloa
Préstamo con opción
21
2012 (1° sem.)
Matías Campos Toro
Lateral / volante izquierdo
Granada
Préstamo
22
2012 (2° sem.)
Sixto Peralta
Volante ofensivo
CFR Cluj
Libre
23
2012 (2° sem.)
Fernando Cordero
Lateral / volante izquierdo
Unión Española
Transferencia
24
2012 (2° sem.)
Álvaro Ramos
Delantero
Deportes Iquique
Transferencia
25
2012 (2° sem.)
Tomás Costa
Volante central
Colón
Retorno / préstamo
26
2012 (2° sem.)
Fernando Meneses*
Extremo / volante derecho
Alianza Lima
Retorno / nuevo acuerdo
27
2013 (1° sem.)
Carlos Bueno
Delantero centro
Querétaro
Préstamo
28
2013 (1° sem.)
Ismael Sosa
Extremo / delantero
Gaziantepspor
Transferencia
29
2013 (1° sem.)
Milovan Mirosevic
Volante ofensivo
Columbus Crew
Libre / retorno
30
2013 (1° sem.)
Carlos Villanueva
Volante ofensivo
Al-Shabab
Préstamo
31
2013 (2° sem.)
Franco Costanzo
Arquero
Inactivo
Libre
32
2013 (2° sem.)
José Luis Muñoz
Delantero / extremo
Everton
Transferencia
33
2013 (2° sem.)
Ramiro Costa
Delantero centro
Rosario Central
Libre
34
2014 (1° sem.)
Mark González
Extremo izquierdo
CSKA Moscú
Préstamo / retorno
35
2014 (1° sem.)
Darío Bottinelli
Volante ofensivo
Coritiba
Préstamo / retorno
36
2014 (1° sem.)
Jonathan Bottinelli
Defensa central
River Plate
Préstamo
37
2014 (2° sem.)
Matías Cahais
Defensa central
Racing
Libre
38
2014 (2° sem.)
David Llanos
Delantero centro
Huachipato
Transferencia
39
2014 (2° sem.)
Mauro Óbolo
Delantero centro
Godoy Cruz
Libre
40
2014 (2° sem.)
Erick Pulgar
Volante central
Deportes Antofagasta
Compra
41
2014 (2° sem.)
Stefano Magnasco
Lateral derecho
Groningen
Compra / retorno
42
2015 (1° sem.)
Roberto Gutiérrez
Delantero centro
Santiago Wanderers
Compra / retorno
43
2015 (1° sem.)
Pablo Álvarez
Lateral derecho
Nacional
Libre
44
2015 (1° sem.)
Walter Ibáñez
Defensa central
Alianza Lima
Libre
45
2015 (2° sem.)
Germán Lanaro
Defensa central
Palestino
Préstamo
46
2015 (2° sem.)
César Fuentes
Volante central
O'Higgins
Transferencia
47
2015 (2° sem.)
Carlos Espinosa
Volante ofensivo
Huachipato
Compra
48
2015 (2° sem.)
Juan Carlos Espinoza
Lateral derecho
Huachipato
Compra
49
2015 (2° sem.)
Marco Medel
Volante / lateral izquierdo
Santiago Wanderers
Préstamo
50
2015 (2° sem.)
Christian Bravo
Extremo / delantero
Granada B
Préstamo
51
2016 (1° sem.)
Nicolás Castillo
Delantero centro
Club Brugge
Préstamo / retorno
52
2016 (1° sem.)
José Pedro Fuenzalida
Extremo / lateral derecho
Boca Juniors
Libre / retorno
53
2016 (1° sem.)
Sebastián Jaime
Delantero centro
Real Salt Lake
Préstamo
54
2016 (2° sem.)
Enzo Kalinski
Volante central
San Lorenzo
Libre
55
2016 (2° sem.)
Diego Buonanotte
Volante ofensivo
AEK Atenas
Libre
56
2016 (2° sem.)
Ricardo Noir
Extremo / delantero
Racing
Préstamo
57
2016 (2° sem.)
Milovan Mirosevic
Volante ofensivo
Unión Española
Libre / retorno
58
2017 (1° sem.)
Santiago Silva
Delantero centro
Banfield
Libre
59
2017 (2° sem.)
Branco Ampuero
Defensa central
Deportes Antofagasta
Préstamo
60
2017 (2° sem.)
Luciano Aued
Volante central
Racing
Libre
61
2017 (2° sem.)
Diego Vallejos
Delantero / extremo
Audax Italiano
Compra
62
2017 (2° sem.)
Benjamín Vidal
Defensa central
Palestino
Compra
63
2017 (2° sem.)
Jeisson Vargas
Extremo / delantero
Estudiantes de La Plata
Préstamo
64
2017 (2° sem.)
Germán Voboril
Lateral izquierdo
Racing
Libre
65
2018 (1° sem.)
Andrés Vilches
Delantero
Colo Colo
Préstamo
66
2018 (1° sem.)
Marcos Bolados
Extremo
Colo Colo
Préstamo
67
2018 (1° sem.)
Matías Dituro
Arquero
Bolívar
Préstamo
68
2018 (2° sem.)
Sebastián Sáez
Delantero centro
Emirates Club
Libre
69
2019 (1° sem.)
Juan Cornejo
Lateral izquierdo
León
Préstamo
70
2019 (1° sem.)
Valber Huerta
Defensa central
Huachipato
Compra
71
2019 (1° sem.)
Edson Puch
Extremo / delantero
Querétaro
Préstamo
72
2019 (1° sem.)
César Pinares
Volante ofensivo
Colo Colo
Libre
73
2019 (1° sem.)
Jeisson Vargas
Extremo / delantero
Montreal Impact
Préstamo / retorno
74
2019 (1° sem.)
Duvier Riascos
Delantero centro
Dalian Yifang
Libre
75
2019 (2° sem.)
Alfonso Parot
Lateral izquierdo
Rosario Central
Compra / retorno
76
2019 (2° sem.)
Francisco Silva
Volante central / defensa
Independiente
Libre / retorno
77
2020 (1° sem.)
Fernando Zampedri
Delantero centro
Rosario Central
Préstamo
78
2020 (1° sem.)
Tomás Asta-Buruaga
Defensa central
Deportes Antofagasta
Préstamo
79
2020 (1° sem.)
Gastón Lezcano
Extremo / delantero
Monarcas Morelia
Libre
80
2020 (2° sem.)
Juan Fuentes
Defensa / volante central
Estudiantes
Préstamo
81
2021 (1° sem.)
Juan Leiva
Volante central
Unión La Calera
Compra
82
2021 (1° sem.)
Sebastián Pérez
Arquero
Deportes Iquique
Compra
83
2021 (1° sem.)
Branco Ampuero
Defensa central
Deportes Antofagasta
Compra / retorno
84
2021 (1° sem.)
Felipe Gutiérrez
Volante central
Sporting Kansas City
Libre / retorno
85
2021 (2° sem.)
Fabián Orellana
Extremo / delantero
Real Valladolid
Libre
86
2022
Sebastián Galani
Volante central
Universidad de Chile
Libre
87
2022
Lucas Melano
Delantero
Central Córdoba
Libre
88
2022
Nicolás Peranic
Arquero
Deportes Melipilla
Libre
89
2022
Cristián Cuevas
Lateral / volante izquierdo
Huachipato
Libre
90
2022
Yamil Asad
Volante / extremo
D.C. United
Libre
91
2022
Nehuén Paz
Defensa central
Crotone
Libre
92
2022
Daniel González
Defensa central
Santiago Wanderers
Compra
93
2022
Mauricio Isla
Lateral derecho
Flamengo
Libre
94
2022
César Pinares
Volante ofensivo
Altay
Libre
95
2022
Gary Kagelmacher
Defensa central
León
Libre
96
2023
Eugenio Mena
Lateral izquierdo
Racing
Libre
97
2023
Guillermo Burdisso
Defensa central
Deportivo Cali
Libre
98
2023
Franco Di Santo
Delantero centro
Tijuana
Libre
99
2023
Byron Nieto
Lateral derecho
Deportes Antofagasta
Préstamo
100
2023
Brayan Rovira
Volante central
Atlético Nacional
Préstamo con opción
101
2023
Alexander Aravena
Delantero / extremo
Ñublense
Recompra
102
2024
Alfred Canales
Volante central
Audax Italiano
Compra del 50%
103
2024
Agustín Farías
Volante central
Palestino
Libre
104
2024
Nicolás Castillo
Delantero centro
Agente libre
Libre
105
2024
Lucas Menossi
Volante central
Tigre
Libre
106
2024
Guillermo Soto
Lateral derecho
Baltika
Compra
107
2024
Joaquín Torres
Extremo / volante ofensivo
Philadelphia Union
Préstamo
108
2024
Valber Huerta
Defensa central
Toluca
Libre
109
2024
Fernando Zuqui
Volante central
Estudiantes
Libre
110
2024
Francisco Arancibia
Extremo derecho
Cobreloa
Compra / cláusula
111
2024
Jader Gentil
Extremo izquierdo
Santa Clara
Préstamo
112
2025
Jhojan Valencia
Volante central
Austin FC
Libre
113
2025
Dylan Escobar
Lateral derecho
Coquimbo Unido
Préstamo con opción
114
2025
Eduard Bello
Extremo / delantero
Barcelona SC
Préstamo con opción
115
2025
Gary Medel
Defensa / volante central
Boca Juniors
Libre
116
2025
Diego Valencia
Delantero
Salernitana
Libre
117
2025
Darío Melo
Arquero
Deportes Melipilla
Libre
118
2026
Justo Giani
Extremo / mediapunta
Aldosivi
Libre
119
2026
Jimmy Martínez
Volante central
Huachipato
Libre
120
2026
Bernardo Cerezo
Lateral derecho
Ñublense
Libre
121
2026
Matías Palavecino
Volante ofensivo
Coquimbo Unido
Libre
122
2026
Juan Ignacio Díaz
Defensa central
O'Higgins
Libre / sin monto informado
123
2026
Martín Gómez
Volante ofensivo
Real Pilar
Préstamo
124
2026
Agustín García Basso
Defensa central
Racing
Libre