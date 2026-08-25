El Tati fue despedido de su cargo, donde duró 16 años y fue partícipe de varios títulos en la historia del palmarés Cruzado. En RedGol hicimos el listado de todos los refuerzos que cerró mientras estuvo en la Franja.

Luego del mercado de fichajes de invierno de 2026 y en medio de un momento crítico a nivel de resultados en la Universidad Católica, José María Buljubasich fue despedido de su cargo de gerente deportivo de Cruzados SADP. Sin ninguna duda, el 25 de agosto fue de muchas emociones para el Tati.

De hecho, ofreció una conferencia de prensa junto a Matías Claro, presidente de la concesionaria que controla el destino del Club Deportivo de la UC. Casi al empezar su mensaje de adiós, Buljubasich luchó por contener el llanto. Aunque su voz se quebró prácticamente desde el primer instante.

“Me tocó participar de la parte más ganadora del club, con muchos títulos. Ojalá ahora que me toca a estar afuera y no tengo un interés propio como piensan algunos, pido que apoyen al directorio de Matías (Claro) y a todos los que trabajan acá. Doy fe que todo se hace de corazón”, fue parte del discurso que dio el otrora arquero de la institución.

José María Buljubasich se emocionó mucho al recordar su época como gerente deportivo de Cruzados SADP. (Javier Torres/Photosport).

Durante los 16 años que duró en ese puesto, la UC cerró 124 fichajes. Aunque los primeros tres fueron anunciados durante los días previos a la confirmación de Buljubasich. Los argentinos Juan Eluchans, Leandro Díaz y Lucas Pratto, en rigor, llegaron antes. Pero en RedGol los consideramos dentro de este listado que incluye a todos los jugadores que llegaron a la precordillera en esa etapa.

Lucas Pratto celebra uno de los goles que convirtió en Católica, club desde donde fue transferido al Genoa de Italia. (Andrés Piña | Photosport).

En este recuento no se contabilizan los directores técnicos, aunque ese 2010 también llegó Juan Antonio Pizzi, quien guió al equipo a una remontada histórica para quitarle el título a Colo Colo, que en aquel entonces era dirigido por Diego Cagna.

Juan Antonio Pizzi celebra junto a Adán Vergara y Roberto Gutiérrez, quien volvió al club durante la gestión del Tati en más de una ocasión. (Marcelo Hernández | Photosport).

Aunque también hubo inversiones infructuosas, como la del uruguayo Matías Mier, quien llegó tras haber tenido una buena participación en la Copa Libertadores 2011 por Peñarol. La Tercera informó por aquel entonces que los Cruzados invirtieron 700 mil dólares por la mitad del pase del zurdo charrúa.

Matías Mier rindió por debajo de las expectativas en Católica. (Marcelo Hernández | Photosport).

ver también Leyenda de Católica da la receta para el sucesor del despedido Buljubasich: “Jugador internacional de selección”

La época sin títulos de Católica puso en duda a Buljubasich y sus fichajes

Luego del Campeonato Nacional que Universidad Católica ganó en 2010 pasó mucho tiempo antes de bajar una nueva estrella y eso puso en tela de juicio el rol de José María Buljubasich en más de una ocasión por su elección de fichajes. “Luis Larraín me sostuvo en un momento muy complicado”, reconoció el Tati en su rueda de prensa de despedida.

Aunque también hubo fichajes importantes en esos años de sequía. Como el del argentino Tomás Costa, quien llegó desde el Porto de Portugal a préstamo y luego tuvo otro ciclo en la institución. O el retorno de Cristián Álvarez desde Universitario de Perú.

Tomás Costa anotó un gol en la final de ida ante Universidad de Chile en el Apertura 2011. Los Azules remontaron ese 2-0 y fueron campeones. (Max Montecinos | Photosport).

Durante el primer semestre de 2013, la UC contrató al argentino Ismael Sosa, quien había sido campeón trasandino con Argentinos Juniors y militaba en el Gaziantepspor de Turquía. Pero también hubo algunos fichajes que no rindieron, como el del paraguayo Roberto Ovelar. U otros inentendibles, como el del argentino Ramiro Costa.

Ramiro Costa arribó a la UC en el segundo semestre de 2013. (Martin Thomas/Photosport).

En la segunda mitad de 2014, Católica confirmó la contratación de Erick Pulgar, quien llegó como defensor central desde Deportes Antofagasta. Pero se consolidó como mediocampista en el club. Y pegó el salto al Bologna de Italia sin escalas previas.

Erick Pulgar celebra en la UC junto a Diego Rojas. (Andrés Piña/Photosport).

Durante el mercado invernal de 2015, la Franja incorporó a Germán Lanaro, quien a la postre se transformó en el defensor extranjero más ganador de la historia del club. Otro que se sumó en esa ventana de traspasos fue César Fuentes, cuya ficha fue adquirida a O’Higgins de Rancagua.

César Fuentes fue otra de las contrataciones que hizo la UC a mediados de 2015. (Sergio Piña/Photosport).

La vuelta de José Pedro Fuenzalida y el inicio de una época gloriosa en Católica

Pero hubo un regreso que marcó el comienzo de buenos años para la UC. El de José Pedro Fuenzalida, quien se incorporó con muchas dudas de la hinchada por su paso en Colo Colo. Aunque con rendimiento borró todas las interrogantes que hubo con su retorno.

Santiago 11 de Enero del 2016. José Pedro Fuenzalida proveniente de Boca Juniors, regresa al club Unversidad Catolica tras ocho años fuera de este. Karin Pozo/Aton Chile.

“Tengo la máxima admiración por él. Es uno de los mejores jugadores en la historia de este club. Fui compañero y lo tuve como gerente, el Chapa Fuenzalida”, aseguró Buljubasich, uno de los que se la jugó por tener de retorno al extremo derecho que con los años devino en lateral.

Pero hubo varios otros que fueron importantes para romper la racha sin títulos, algo que el club logró bajo la dirección técnica de Mario Salas. Como el préstamo de Nicolás Castillo desde el Club Brujas de Bélgica. Tras eso, tres agentes libres que sumaron mucho en el bicampeonato.

Nicolás Castillo festeja el título obtenido el 30 de abril de 2016. (Felipe Zanca/Photosport).

Todos argentinos: Diego Buonanotte, quien se erigió como un jugador muy querido por la hinchada; Enzo Kalinski y Ricardo Noir, quienes estuvieron en Temuco para aquella consagración de las dos estrellas consecutivas. Un logro que con los años quedó chico. Pero fue trascendente por años que lo precedieron.

Así fue la presentación de Diego Buonanotte en la Católica. (Andrés Piña/Photosport).

ver también “Yo soy hincha de...”: Nico Castillo explica las razones de su ausencia en la despedida de capitanes de la UC

Toro Zampedri y un tetracampeonato histórico en la Católica y el fútbol chileno

Dentro de este listado de fichajes hubo uno que fue icónico: Fernando Zampedri, quien a priori llegó cedido desde Rosario Central. Pero fue goleador del Campeonato Nacional 2020 en su primera campaña, lo que motivó a que Universidad Católica comprara su pase.

Juan Tagle, Fernando Zampedri y el Tati Buljubasich en la presentación del Toro. (Javier Salvo / Photosport).

Ya son seis años consecutivos del oriundo de Chajarí como artillero de la máxima categoría del fútbol chileno. Todo parece indicar que Zampedri será heptagoleador, claramente la cara visible de los cuatro títulos consecutivos que la UC logró entre 2018 y 2021. Con un póquer de técnicos diferentes.

Otra imagen de la presentación de Zampedri en la UC. (Javier Salvo / Photosport).

Aunque tras las cuatro conquistas, los Cruzados cerraron 39 fichajes que prácticamente no tuvieron ningún éxito. Un ciclo que 16 años que encabezó Buljubasich en que la Franja bajó siete títulos nacionales de los 16 que tiene en su palmarés. También ganó una Copa Chile y cuatro Supercopas.

“El balance es positivo y está a la vista. Participé casi del 50 por ciento de los títulos nacionales del club. Hay muchas cosas que se hicieron. La cantidad de mensajes que recibí y la gente que me abrazó y se largó a llorar es importantísimo para mí”, manifestó el Tati Buljubasich en su emotiva despedida.

Una emotiva foto de Tati Buljubasich en su despedida de Cruzados SADP. (Javier Torres/Photosport).

Y lo cerró con un mensaje para enaltecer a la institución que dio al borde de romper en llanto. “Ojalá mi mensaje llegue a los hinchas: crean más en lo que hace el club, somos el mejor de Chile y de los mejores de Sudamérica”, finalizó el argentino, quien adelantó que tomará un tiempo de descanso. Un montón de fichajes que cerró con su compatriota Agustín García Basso.

ver también La leyenda del Toro Cruzado: detalles inéditos de Fernando Zampedri y su historia en Universidad Católica

Revisa la tabla de los 124 fichajes que la Católica contrató en la era Buljubasich