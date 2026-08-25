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Universidad Católica

Radiografía a los 124 fichajes de Católica con Buljubasich de gerente deportivo: “Somos el mejor club de Chile”

El Tati fue despedido de su cargo, donde duró 16 años y fue partícipe de varios títulos en la historia del palmarés Cruzado. En RedGol hicimos el listado de todos los refuerzos que cerró mientras estuvo en la Franja.

Por Jorge Rubio

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Tati Buljubasich estuvo más de 15 años en la Católica
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTTati Buljubasich estuvo más de 15 años en la Católica

Luego del mercado de fichajes de invierno de 2026 y en medio de un momento crítico a nivel de resultados en la Universidad Católica, José María Buljubasich fue despedido de su cargo de gerente deportivo de Cruzados SADP. Sin ninguna duda, el 25 de agosto fue de muchas emociones para el Tati.

De hecho, ofreció una conferencia de prensa junto a Matías Claro, presidente de la concesionaria que controla el destino del Club Deportivo de la UC. Casi al empezar su mensaje de adiós, Buljubasich luchó por contener el llanto. Aunque su voz se quebró prácticamente desde el primer instante.

“Me tocó participar de la parte más ganadora del club, con muchos títulos. Ojalá ahora que me toca a estar afuera y no tengo un interés propio como piensan algunos, pido que apoyen al directorio de Matías (Claro) y a todos los que trabajan acá. Doy fe que todo se hace de corazón”, fue parte del discurso que dio el otrora arquero de la institución.

José María Buljubasich se emocionó mucho al recordar su época como gerente deportivo de Cruzados SADP. (Javier Torres/Photosport).

José María Buljubasich se emocionó mucho al recordar su época como gerente deportivo de Cruzados SADP. (Javier Torres/Photosport).

Durante los 16 años que duró en ese puesto, la UC cerró 124 fichajes. Aunque los primeros tres fueron anunciados durante los días previos a la confirmación de Buljubasich. Los argentinos Juan Eluchans, Leandro Díaz y Lucas Pratto, en rigor, llegaron antes. Pero en RedGol los consideramos dentro de este listado que incluye a todos los jugadores que llegaron a la precordillera en esa etapa.

Lucas Pratto celebra uno de los goles que convirtió en Católica, club desde donde fue transferido al Genoa de Italia. (Andrés Piña | Photosport).

Lucas Pratto celebra uno de los goles que convirtió en Católica, club desde donde fue transferido al Genoa de Italia. (Andrés Piña | Photosport).

En este recuento no se contabilizan los directores técnicos, aunque ese 2010 también llegó Juan Antonio Pizzi, quien guió al equipo a una remontada histórica para quitarle el título a Colo Colo, que en aquel entonces era dirigido por Diego Cagna.

Juan Antonio Pizzi celebra junto a Adán Vergara y Roberto Gutiérrez, quien volvió al club durante la gestión del Tati en más de una ocasión. (Marcelo Hernández | Photosport).

Juan Antonio Pizzi celebra junto a Adán Vergara y Roberto Gutiérrez, quien volvió al club durante la gestión del Tati en más de una ocasión. (Marcelo Hernández | Photosport).

Aunque también hubo inversiones infructuosas, como la del uruguayo Matías Mier, quien llegó tras haber tenido una buena participación en la Copa Libertadores 2011 por Peñarol. La Tercera informó por aquel entonces que los Cruzados invirtieron 700 mil dólares por la mitad del pase del zurdo charrúa.

Matías Mier rindió por debajo de las expectativas en Católica. (Marcelo Hernández | Photosport).

Matías Mier rindió por debajo de las expectativas en Católica. (Marcelo Hernández | Photosport).

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La época sin títulos de Católica puso en duda a Buljubasich y sus fichajes

Luego del Campeonato Nacional que Universidad Católica ganó en 2010 pasó mucho tiempo antes de bajar una nueva estrella y eso puso en tela de juicio el rol de José María Buljubasich en más de una ocasión por su elección de fichajes. “Luis Larraín me sostuvo en un momento muy complicado”, reconoció el Tati en su rueda de prensa de despedida.

Aunque también hubo fichajes importantes en esos años de sequía. Como el del argentino Tomás Costa, quien llegó desde el Porto de Portugal a préstamo y luego tuvo otro ciclo en la institución. O el retorno de Cristián Álvarez desde Universitario de Perú.

Tomás Costa anotó un gol en la final de ida ante Universidad de Chile en el Apertura 2011. Los Azules remontaron ese 2-0 y fueron campeones. (Max Montecinos | Photosport).

Tomás Costa anotó un gol en la final de ida ante Universidad de Chile en el Apertura 2011. Los Azules remontaron ese 2-0 y fueron campeones. (Max Montecinos | Photosport).

Durante el primer semestre de 2013, la UC contrató al argentino Ismael Sosa, quien había sido campeón trasandino con Argentinos Juniors y militaba en el Gaziantepspor de Turquía. Pero también hubo algunos fichajes que no rindieron, como el del paraguayo Roberto Ovelar. U otros inentendibles, como el del argentino Ramiro Costa.

Ramiro Costa arribó a la UC en el segundo semestre de 2013. (Martin Thomas/Photosport).

Ramiro Costa arribó a la UC en el segundo semestre de 2013. (Martin Thomas/Photosport).

En la segunda mitad de 2014, Católica confirmó la contratación de Erick Pulgar, quien llegó como defensor central desde Deportes Antofagasta. Pero se consolidó como mediocampista en el club. Y pegó el salto al Bologna de Italia sin escalas previas.

Erick Pulgar celebra en la UC junto a Diego Rojas. (Andrés Piña/Photosport).

Erick Pulgar celebra en la UC junto a Diego Rojas. (Andrés Piña/Photosport).

Durante el mercado invernal de 2015, la Franja incorporó a Germán Lanaro, quien a la postre se transformó en el defensor extranjero más ganador de la historia del club. Otro que se sumó en esa ventana de traspasos fue César Fuentes, cuya ficha fue adquirida a O’Higgins de Rancagua.

César Fuentes fue otra de las contrataciones que hizo la UC a mediados de 2015. (Sergio Piña/Photosport).

César Fuentes fue otra de las contrataciones que hizo la UC a mediados de 2015. (Sergio Piña/Photosport).

La vuelta de José Pedro Fuenzalida y el inicio de una época gloriosa en Católica

Pero hubo un regreso que marcó el comienzo de buenos años para la UC. El de José Pedro Fuenzalida, quien se incorporó con muchas dudas de la hinchada por su paso en Colo Colo. Aunque con rendimiento borró todas las interrogantes que hubo con su retorno.

Santiago 11 de Enero del 2016. José Pedro Fuenzalida proveniente de Boca Juniors, regresa al club Unversidad Catolica tras ocho años fuera de este. Karin Pozo/Aton Chile.

Santiago 11 de Enero del 2016. José Pedro Fuenzalida proveniente de Boca Juniors, regresa al club Unversidad Catolica tras ocho años fuera de este. Karin Pozo/Aton Chile.

Tengo la máxima admiración por él. Es uno de los mejores jugadores en la historia de este club. Fui compañero y lo tuve como gerente, el Chapa Fuenzalida”, aseguró Buljubasich, uno de los que se la jugó por tener de retorno al extremo derecho que con los años devino en lateral.

Pero hubo varios otros que fueron importantes para romper la racha sin títulos, algo que el club logró bajo la dirección técnica de Mario Salas. Como el préstamo de Nicolás Castillo desde el Club Brujas de Bélgica. Tras eso, tres agentes libres que sumaron mucho en el bicampeonato.

Nicolás Castillo festeja el título obtenido el 30 de abril de 2016. (Felipe Zanca/Photosport).

Nicolás Castillo festeja el título obtenido el 30 de abril de 2016. (Felipe Zanca/Photosport).

Todos argentinos: Diego Buonanotte, quien se erigió como un jugador muy querido por la hinchada; Enzo Kalinski y Ricardo Noir, quienes estuvieron en Temuco para aquella consagración de las dos estrellas consecutivas. Un logro que con los años quedó chico. Pero fue trascendente por años que lo precedieron.

Así fue la presentación de Diego Buonanotte en la Católica. (Andrés Piña/Photosport).

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Toro Zampedri y un tetracampeonato histórico en la Católica y el fútbol chileno

Dentro de este listado de fichajes hubo uno que fue icónico: Fernando Zampedri, quien a priori llegó cedido desde Rosario Central. Pero fue goleador del Campeonato Nacional 2020 en su primera campaña, lo que motivó a que Universidad Católica comprara su pase.

Juan Tagle, Fernando Zampedri y el Tati Buljubasich en la presentación del Toro. (Javier Salvo / Photosport).

Juan Tagle, Fernando Zampedri y el Tati Buljubasich en la presentación del Toro. (Javier Salvo / Photosport).

Ya son seis años consecutivos del oriundo de Chajarí como artillero de la máxima categoría del fútbol chileno. Todo parece indicar que Zampedri será heptagoleador, claramente la cara visible de los cuatro títulos consecutivos que la UC logró entre 2018 y 2021. Con un póquer de técnicos diferentes.

Otra imagen de la presentación de Zampedri en la UC. (Javier Salvo / Photosport).

Otra imagen de la presentación de Zampedri en la UC. (Javier Salvo / Photosport).

Aunque tras las cuatro conquistas, los Cruzados cerraron 39 fichajes que prácticamente no tuvieron ningún éxito. Un ciclo que 16 años que encabezó Buljubasich en que la Franja bajó siete títulos nacionales de los 16 que tiene en su palmarés. También ganó una Copa Chile y cuatro Supercopas.

El balance es positivo y está a la vista. Participé casi del 50 por ciento de los títulos nacionales del club. Hay muchas cosas que se hicieron. La cantidad de mensajes que recibí y la gente que me abrazó y se largó a llorar es importantísimo para mí”, manifestó el Tati Buljubasich en su emotiva despedida.

Una emotiva foto de Tati Buljubasich en su despedida de Cruzados SADP. (Javier Torres/Photosport).

Una emotiva foto de Tati Buljubasich en su despedida de Cruzados SADP. (Javier Torres/Photosport).

Y lo cerró con un mensaje para enaltecer a la institución que dio al borde de romper en llanto. “Ojalá mi mensaje llegue a los hinchas: crean más en lo que hace el club, somos el mejor de Chile y de los mejores de Sudamérica”, finalizó el argentino, quien adelantó que tomará un tiempo de descanso. Un montón de fichajes que cerró con su compatriota Agustín García Basso.

La leyenda del Toro Cruzado: detalles inéditos de Fernando Zampedri y su historia en Universidad Católica

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Revisa la tabla de los 124 fichajes que la Católica contrató en la era Buljubasich


  

    
      

        #
        Año / mercado
        Jugador
        Puesto
        Procedencia
        Condición
      

    
    

      

        1
        2010 (2° sem.)
        Roberto Gutiérrez
        Delantero
        Estudiantes Tecos
        Préstamo / retorno
      

      

        2
        2010 (2° sem.)
        Leandro Díaz
        Volante central
        Boca Juniors
        Préstamo
      

      

        3
        2010 (2° sem.)
        Juan Eluchans
        Lateral / volante izquierdo
        Caen
        Libre
      

      

        4
        2010 (2° sem.)
        Lucas Pratto
        Delantero centro
        Boca Juniors
        Préstamo
      

      

        5
        2010 (2° sem.)
        Rodolfo Arruabarrena
        Lateral izquierdo
        Tigre
        Libre
      

      

        6
        2010 (2° sem.)
        Darío Bottinelli
        Volante ofensivo
        Atlas
        Préstamo / retorno
      


      

        7
        2011 (1° sem.)
        José Luis Villanueva
        Delantero
        Tianjin Teda
        Libre
      

      

        8
        2011 (1° sem.)
        Marcelo Cañete
        Volante ofensivo
        Boca Juniors
        Préstamo
      

      

        9
        2011 (1° sem.)
        Pablo Calandria
        Delantero centro
        Santiago Morning
        Transferencia
      

      

        10
        2011 (1° sem.)
        Tomás Costa
        Volante central
        Porto
        Préstamo
      

      

        11
        2011 (2° sem.)
        César Carignano
        Delantero centro
        Atlético Rafaela
        Préstamo
      

      

        12
        2011 (2° sem.)
        Cristián Álvarez
        Lateral derecho
        Universitario
        Transferencia / retorno
      

      

        13
        2011 (2° sem.)
        Kevin Harbottle
        Extremo / volante
        Unión Española
        Préstamo
      

      

        14
        2011 (2° sem.)
        Roberto Cereceda
        Lateral izquierdo
        Colo Colo
        Libre
      

      

        15
        2011 (2° sem.)
        Matías Mier
        Volante ofensivo
        Peñarol
        Transferencia
      

      

        16
        2011 (2° sem.)
        Daúd Gazale
        Delantero / extremo
        Colo Colo
        Libre
      


      

        17
        2012 (1° sem.)
        Michael Ríos
        Volante / extremo derecho
        Deportes Iquique
        Transferencia
      

      

        18
        2012 (1° sem.)
        Matías Pérez
        Defensa central
        Santiago Wanderers
        Libre
      

      

        19
        2012 (1° sem.)
        Roberto Ovelar
        Delantero centro
        Alianza Lima
        Libre
      

      

        20
        2012 (1° sem.)
        Nicolás Trecco
        Delantero
        Cobreloa
        Préstamo con opción
      

      

        21
        2012 (1° sem.)
        Matías Campos Toro
        Lateral / volante izquierdo
        Granada
        Préstamo
      

      

        22
        2012 (2° sem.)
        Sixto Peralta
        Volante ofensivo
        CFR Cluj
        Libre
      

      

        23
        2012 (2° sem.)
        Fernando Cordero
        Lateral / volante izquierdo
        Unión Española
        Transferencia
      

      

        24
        2012 (2° sem.)
        Álvaro Ramos
        Delantero
        Deportes Iquique
        Transferencia
      

      

        25
        2012 (2° sem.)
        Tomás Costa
        Volante central
        Colón
        Retorno / préstamo
      

      

        26
        2012 (2° sem.)
        Fernando Meneses*
        Extremo / volante derecho
        Alianza Lima
        Retorno / nuevo acuerdo
      


      

        27
        2013 (1° sem.)
        Carlos Bueno
        Delantero centro
        Querétaro
        Préstamo
      

      

        28
        2013 (1° sem.)
        Ismael Sosa
        Extremo / delantero
        Gaziantepspor
        Transferencia
      

      

        29
        2013 (1° sem.)
        Milovan Mirosevic
        Volante ofensivo
        Columbus Crew
        Libre / retorno
      

      

        30
        2013 (1° sem.)
        Carlos Villanueva
        Volante ofensivo
        Al-Shabab
        Préstamo
      

      

        31
        2013 (2° sem.)
        Franco Costanzo
        Arquero
        Inactivo
        Libre
      

      

        32
        2013 (2° sem.)
        José Luis Muñoz
        Delantero / extremo
        Everton
        Transferencia
      

      

        33
        2013 (2° sem.)
        Ramiro Costa
        Delantero centro
        Rosario Central
        Libre
      


      

        34
        2014 (1° sem.)
        Mark González
        Extremo izquierdo
        CSKA Moscú
        Préstamo / retorno
      

      

        35
        2014 (1° sem.)
        Darío Bottinelli
        Volante ofensivo
        Coritiba
        Préstamo / retorno
      

      

        36
        2014 (1° sem.)
        Jonathan Bottinelli
        Defensa central
        River Plate
        Préstamo
      

      

        37
        2014 (2° sem.)
        Matías Cahais
        Defensa central
        Racing
        Libre
      

      

        38
        2014 (2° sem.)
        David Llanos
        Delantero centro
        Huachipato
        Transferencia
      

      

        39
        2014 (2° sem.)
        Mauro Óbolo
        Delantero centro
        Godoy Cruz
        Libre
      

      

        40
        2014 (2° sem.)
        Erick Pulgar
        Volante central
        Deportes Antofagasta
        Compra
      

      

        41
        2014 (2° sem.)
        Stefano Magnasco
        Lateral derecho
        Groningen
        Compra / retorno
      


      

        42
        2015 (1° sem.)
        Roberto Gutiérrez
        Delantero centro
        Santiago Wanderers
        Compra / retorno
      

      

        43
        2015 (1° sem.)
        Pablo Álvarez
        Lateral derecho
        Nacional
        Libre
      

      

        44
        2015 (1° sem.)
        Walter Ibáñez
        Defensa central
        Alianza Lima
        Libre
      

      

        45
        2015 (2° sem.)
        Germán Lanaro
        Defensa central
        Palestino
        Préstamo
      

      

        46
        2015 (2° sem.)
        César Fuentes
        Volante central
        O'Higgins
        Transferencia
      

      

        47
        2015 (2° sem.)
        Carlos Espinosa
        Volante ofensivo
        Huachipato
        Compra
      

      

        48
        2015 (2° sem.)
        Juan Carlos Espinoza
        Lateral derecho
        Huachipato
        Compra
      

      

        49
        2015 (2° sem.)
        Marco Medel
        Volante / lateral izquierdo
        Santiago Wanderers
        Préstamo
      

      

        50
        2015 (2° sem.)
        Christian Bravo
        Extremo / delantero
        Granada B
        Préstamo
      


      

        51
        2016 (1° sem.)
        Nicolás Castillo
        Delantero centro
        Club Brugge
        Préstamo / retorno
      

      

        52
        2016 (1° sem.)
        José Pedro Fuenzalida
        Extremo / lateral derecho
        Boca Juniors
        Libre / retorno
      

      

        53
        2016 (1° sem.)
        Sebastián Jaime
        Delantero centro
        Real Salt Lake
        Préstamo
      

      

        54
        2016 (2° sem.)
        Enzo Kalinski
        Volante central
        San Lorenzo
        Libre
      

      

        55
        2016 (2° sem.)
        Diego Buonanotte
        Volante ofensivo
        AEK Atenas
        Libre
      

      

        56
        2016 (2° sem.)
        Ricardo Noir
        Extremo / delantero
        Racing
        Préstamo
      

      

        57
        2016 (2° sem.)
        Milovan Mirosevic
        Volante ofensivo
        Unión Española
        Libre / retorno
      


      

        58
        2017 (1° sem.)
        Santiago Silva
        Delantero centro
        Banfield
        Libre
      

      

        59
        2017 (2° sem.)
        Branco Ampuero
        Defensa central
        Deportes Antofagasta
        Préstamo
      

      

        60
        2017 (2° sem.)
        Luciano Aued
        Volante central
        Racing
        Libre
      

      

        61
        2017 (2° sem.)
        Diego Vallejos
        Delantero / extremo
        Audax Italiano
        Compra
      

      

        62
        2017 (2° sem.)
        Benjamín Vidal
        Defensa central
        Palestino
        Compra
      

      

        63
        2017 (2° sem.)
        Jeisson Vargas
        Extremo / delantero
        Estudiantes de La Plata
        Préstamo
      

      

        64
        2017 (2° sem.)
        Germán Voboril
        Lateral izquierdo
        Racing
        Libre
      


      

        65
        2018 (1° sem.)
        Andrés Vilches
        Delantero
        Colo Colo
        Préstamo
      

      

        66
        2018 (1° sem.)
        Marcos Bolados
        Extremo
        Colo Colo
        Préstamo
      

      

        67
        2018 (1° sem.)
        Matías Dituro
        Arquero
        Bolívar
        Préstamo
      

      

        68
        2018 (2° sem.)
        Sebastián Sáez
        Delantero centro
        Emirates Club
        Libre
      


      

        69
        2019 (1° sem.)
        Juan Cornejo
        Lateral izquierdo
        León
        Préstamo
      

      

        70
        2019 (1° sem.)
        Valber Huerta
        Defensa central
        Huachipato
        Compra
      

      

        71
        2019 (1° sem.)
        Edson Puch
        Extremo / delantero
        Querétaro
        Préstamo
      

      

        72
        2019 (1° sem.)
        César Pinares
        Volante ofensivo
        Colo Colo
        Libre
      

      

        73
        2019 (1° sem.)
        Jeisson Vargas
        Extremo / delantero
        Montreal Impact
        Préstamo / retorno
      

      

        74
        2019 (1° sem.)
        Duvier Riascos
        Delantero centro
        Dalian Yifang
        Libre
      

      

        75
        2019 (2° sem.)
        Alfonso Parot
        Lateral izquierdo
        Rosario Central
        Compra / retorno
      

      

        76
        2019 (2° sem.)
        Francisco Silva
        Volante central / defensa
        Independiente
        Libre / retorno
      


      

        77
        2020 (1° sem.)
        Fernando Zampedri
        Delantero centro
        Rosario Central
        Préstamo
      

      

        78
        2020 (1° sem.)
        Tomás Asta-Buruaga
        Defensa central
        Deportes Antofagasta
        Préstamo
      

      

        79
        2020 (1° sem.)
        Gastón Lezcano
        Extremo / delantero
        Monarcas Morelia
        Libre
      

      

        80
        2020 (2° sem.)
        Juan Fuentes
        Defensa / volante central
        Estudiantes
        Préstamo
      


      

        81
        2021 (1° sem.)
        Juan Leiva
        Volante central
        Unión La Calera
        Compra
      

      

        82
        2021 (1° sem.)
        Sebastián Pérez
        Arquero
        Deportes Iquique
        Compra
      

      

        83
        2021 (1° sem.)
        Branco Ampuero
        Defensa central
        Deportes Antofagasta
        Compra / retorno
      

      

        84
        2021 (1° sem.)
        Felipe Gutiérrez
        Volante central
        Sporting Kansas City
        Libre / retorno
      

      

        85
        2021 (2° sem.)
        Fabián Orellana
        Extremo / delantero
        Real Valladolid
        Libre
      


      

        86
        2022
        Sebastián Galani
        Volante central
        Universidad de Chile
        Libre
      

      

        87
        2022
        Lucas Melano
        Delantero
        Central Córdoba
        Libre
      

      

        88
        2022
        Nicolás Peranic
        Arquero
        Deportes Melipilla
        Libre
      

      

        89
        2022
        Cristián Cuevas
        Lateral / volante izquierdo
        Huachipato
        Libre
      

      

        90
        2022
        Yamil Asad
        Volante / extremo
        D.C. United
        Libre
      

      

        91
        2022
        Nehuén Paz
        Defensa central
        Crotone
        Libre
      

      

        92
        2022
        Daniel González
        Defensa central
        Santiago Wanderers
        Compra
      

      

        93
        2022
        Mauricio Isla
        Lateral derecho
        Flamengo
        Libre
      

      

        94
        2022
        César Pinares
        Volante ofensivo
        Altay
        Libre
      

      

        95
        2022
        Gary Kagelmacher
        Defensa central
        León
        Libre
      


      

        96
        2023
        Eugenio Mena
        Lateral izquierdo
        Racing
        Libre
      

      

        97
        2023
        Guillermo Burdisso
        Defensa central
        Deportivo Cali
        Libre
      

      

        98
        2023
        Franco Di Santo
        Delantero centro
        Tijuana
        Libre
      

      

        99
        2023
        Byron Nieto
        Lateral derecho
        Deportes Antofagasta
        Préstamo
      

      

        100
        2023
        Brayan Rovira
        Volante central
        Atlético Nacional
        Préstamo con opción
      

      

        101
        2023
        Alexander Aravena
        Delantero / extremo
        Ñublense
        Recompra
      


      

        102
        2024
        Alfred Canales
        Volante central
        Audax Italiano
        Compra del 50%
      

      

        103
        2024
        Agustín Farías
        Volante central
        Palestino
        Libre
      

      

        104
        2024
        Nicolás Castillo
        Delantero centro
        Agente libre
        Libre
      

      

        105
        2024
        Lucas Menossi
        Volante central
        Tigre
        Libre
      

      

        106
        2024
        Guillermo Soto
        Lateral derecho
        Baltika
        Compra
      

      

        107
        2024
        Joaquín Torres
        Extremo / volante ofensivo
        Philadelphia Union
        Préstamo
      

      

        108
        2024
        Valber Huerta
        Defensa central
        Toluca
        Libre
      

      

        109
        2024
        Fernando Zuqui
        Volante central
        Estudiantes
        Libre
      

      

        110
        2024
        Francisco Arancibia
        Extremo derecho
        Cobreloa
        Compra / cláusula
      

      

        111
        2024
        Jader Gentil
        Extremo izquierdo
        Santa Clara
        Préstamo
      


      

        112
        2025
        Jhojan Valencia
        Volante central
        Austin FC
        Libre
      

      

        113
        2025
        Dylan Escobar
        Lateral derecho
        Coquimbo Unido
        Préstamo con opción
      

      

        114
        2025
        Eduard Bello
        Extremo / delantero
        Barcelona SC
        Préstamo con opción
      

      

        115
        2025
        Gary Medel
        Defensa / volante central
        Boca Juniors
        Libre
      

      

        116
        2025
        Diego Valencia
        Delantero
        Salernitana
        Libre
      

      

        117
        2025
        Darío Melo
        Arquero
        Deportes Melipilla
        Libre
      


      

        118
        2026
        Justo Giani
        Extremo / mediapunta
        Aldosivi
        Libre
      

      

        119
        2026
        Jimmy Martínez
        Volante central
        Huachipato
        Libre
      

      

        120
        2026
        Bernardo Cerezo
        Lateral derecho
        Ñublense
        Libre
      

      

        121
        2026
        Matías Palavecino
        Volante ofensivo
        Coquimbo Unido
        Libre
      

      

        122
        2026
        Juan Ignacio Díaz
        Defensa central
        O'Higgins
        Libre / sin monto informado
      

      

        123
        2026
        Martín Gómez
        Volante ofensivo
        Real Pilar
        Préstamo
      

      

        124
        2026
        Agustín García Basso
        Defensa central
        Racing
        Libre
      


    
  


  

    Criterio: se contabilizan incorporaciones externas al plantel profesional, ya sea por compra, préstamo, llegada como agente libre o retorno que implicó una nueva incorporación. No se cuentan ascensos desde las inferiores, retornos automáticos desde préstamos ni compras posteriores del pase de futbolistas que permanecieron en el plantel. *Fernando Meneses fue presentado públicamente como refuerzo en 2012, aunque Cruzados sostuvo entonces que contractualmente seguía siendo jugador del club.
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