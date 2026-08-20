Mientras todavía sigue en duda su continuidad en el club brasileño, el chileno responde dentro de la cancha y genera una fervoroza reacción en la torcida.

Ya se ha vuelto una sana costumbre que el volante chileno Erick Pulgar se lleve todos los elogios en Flamengo dado su rendimiento en la cancha. Más aún cuando está por definir su futuro ante la millonaria posibilidad de partir a Arabia Saudita.

Prueba de ello se dio en el duelo de vuelta por octavos de final en Copa Libertadores, donde en el Estadio Maracaná su equipo derrotó por 2-1 a Cruzeiro para meterse en cuartos de final. Allí sacó aplausos entre la torcida carioca.

Especialmente sobre el final del juego, cuando Pulgar apareció con toda la furia para mandar la pelota a la galería, chocar con el delantero Joâo Costa y más encima celebrárselo en la cara del rival. “Una jugada digna de Copa Libertadores”, dijeron en TV Globo sobre la acción.

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¿Se queda en Flamengo o se va Erick Pulgar?

Esa es una pregunta que hasta el día de hoy no tiene una respuesta definitiva. Si tomamos en cuenta que el libro de pases en Brasil recién cierra el 11 de septiembre, todavía hay un tiempo para o llegar a un acuerdo por la permanencia del antofagastino o partir a Medio Oriente.

Lo último que se sabe es que Neom de Arabia Saudita está dispuesto a pagar la cláusula de salida de US$4 millones de dólares para llevarse a Pulgar. El tema es que el chileno se volvió fundamental para el esquema del técnico portugués Leonardo Jardim.

En esa línea, desde Brasil le garantizan al entrenador de Flamengo que el volante no saldrá esta temporada del club, y en un cambio de postura total, están dispuestos a negociar con el agente del jugador, Fernando Felicevich, para un nuevo vínculo contractual.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

En una auténtica coincidencia, el Flamengo de Erick Pulgar volverá a jugar ante Cruzeiro este sábado 22 de agosto desde las 19:30 horas, esta vez por la jornada 23 del Brasileirão en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte.

El resumen del duelo entre Mengão y Cruzeiro