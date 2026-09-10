Tras conocerse que el antofagastino prefirió no ir a la nómina de la Selección en pos de jugar en su equipo, éste le devolvió el gesto con un valioso triunfo de visita a Independiente del Valle en la altura de Quito.

En Brasil lo celebraron como un triunfo. La decisión que tomó el volante Erick Pulgar de no formar parte de la Selección Chilena y preferir competir en Copa Libertadores y el torneo local con el Flamengo, ya rindió sus primeros frutos.

El conjunto carioca fue hasta la altura de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y aprovechó que Independiente del Valle no jugó en su estadio, sino que en el Olímpico Atahualpa, para tomar ventaja en esta serie de los cuartos de final.

Un duelo muy difícil de abordar para Flamengo, donde Pulgar apeló a la pierna fuerte para tratar de cortar los ataques del rival, incluso llevándose la tarjeta amarilla, y en el que necesitó de un contragolpe más una pelota detenida en el segundo tiempo para sellar la victoria.

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Flamengo de Pulgar toma ventaja en Libertadores

Fue en el minuto 61 que el cuadro rubronegro abrió el marcador en Quito. Un perfecto contragolpe que organizó Jorginho, quien abrió a la izquierda para Samuel Lino que mandó un centro rasante a la derecha, donde Bruno Henrique conectó para abrir la cuenta.

Y en el momento que Independiente del Valle fue con todo en busca del empate, sin encontrar efectividad en el arco rival, Flamengo aprovechó un tiro de esquina que Léo Pereira cabeceó en los 75′ para decretar el definitivo 2-0 para el equipo de Pulgar, quien jugó los 90 minutos.

El conjunto brasileño llega con una cómoda ventaja para el encuentro de vuelta ante los ecuatorianos, que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

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En síntesis