Luis “Mago” Jiménez finalmente rompió el silencio luego de la polémica que involucró a Gala Caldirola y Coté López. Sin embargo, su esperada entrevista en Primer Plano estuvo lejos de dejar conforme a Fran García-Huidobro.
El exfutbolista reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por la infidelidad que terminó afectando su relación con Gala: “Me da pena, me da vergüenza. Creo que corresponde dar la cara”, expresó Jiménez, destacando que las explicaciones debía entregárselas a ella y su familia.
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También tuvo palabras para Coté López y sus hijos. “A María José le debo disculpas por otras cosas (…) También a mis hijos por exponerlos de esta manera”, señaló.
Sin embargo, durante la conversación el Mago evitó profundizar en varias de las preguntas realizadas por García-Huidobro, situación que terminó agotando la paciencia de la conductora.
Uno de los momentos más tensos llegó cuando Jiménez se negó a responder sobre un rumor que involucraba a Coté López y que ella previamente había desmentido.
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“¡Necesito que expliques algo!”, lanzó la animadora, quien posteriormente volvió a emplazarlo ante sus escuetas respuestas.
“Te voy a dar la última oportunidad de decir realmente algo que valga la pena”, agregó, antes de lanzar una de las frases que marcó la entrevista: “¡Tú no has dicho nada!”.
Jiménez se limitó a responder que estaba “asumiendo mi responsabilidad” y posteriormente reconoció: “Esto es lo que vine a decir”.
La entrevista también generó comentarios por otro particular detalle: el tatuaje con el nombre “María José” que Jiménez todavía mantiene en su cuello. El propio exfutbolista explicó que ya comenzó el proceso para eliminarlo y que realizó una primera sesión.
En resumen…
- Luis Jiménez pidió disculpas por la polémica que terminó afectando su relación con Gala Caldirola.
- Fran García-Huidobro se molestó por sus constantes negativas a responder: “¡Tú no has dicho nada!”.
- El exfutbolista confirmó que comenzó a borrarse el tatuaje “María José” de su cuello.