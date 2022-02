La jurado no tuvo problemas en responder tajantemente a la queja de David Sáez.

Fran García-Huidobro llama al orden a bailarín de Blanquita Nieves: "No vengo a huev***, vengo a trabajar"

Fran García-Huidobro no está perdonando ni una sola pasada de raya, ya que así como a disparado sus controvertidas opiniones también ha sido blanco de críticas, al punto de que ahora entró en conflicto con otro de los bailarines del program Aquí se Baila.

Esta vez, a diferencia de las oportunidades anteriores que la tuvieron frente a frente con Darwin Ruz, la pugna en pantalla fue con David Sáez, el bailarín de Francisca Cigna, la también llamada Blanquita Nieves.

En un video con el tras bambalinas de la actuación previa de la pareja, Sáez aparecía manifestando su molestia con las críticas que le hizo el jurado, asegurando que "son demasiadas semanas en lo mismo. Nos esforzamos mucho, a la gente le gusta nuestro show, nos hemos sacado la cresta para seguir tocando la misma tecla. No estamos en el 2010, sino que en el 2022".

El postulado del bailarín era que "las propuestas cambiaron, la danza evoluciona y es hora que el jurado empiece a ampliar su concepto artístico, porque no puede ser que perdamos porque ella quería ver algo que no queríamos mostrar, sino por lo que hicimos mal".

Concluido el clip y de vuelta en el estudio, David aseguró que "mantengo lo que dije, mas no así el tono en que lo dije, porque la emoción no es la misma. Estoy de acuerdo con lo que sale ahí. Es una opinión personal, aunque con Blanquita lo compartimos".

Fran García-Huidobro vs. David Sáez: ¿Qué le dijo la jurado al bailarín?

Con la pelota en su lado de la cancha, García-Huidobro acusó recibo del cuestionamiento y disparó fuego de vuelta.

"Señor Sáez, las cosas no han cambiado tanto, sino Blanquita no estaría aquí, los mismos del 2010 están en este programa", le resaltó Fran en primer lugar.

Entonces, la jurado le refrescó la memoria al competidor y recuperó una frase que sacó a relucir en el primer episodio del estelar de Canal 13: "No existe el jurado imparcial, aquí no hay votación del público, así que agradezcan lo de las redes sociales, pero ellos no los harán ganar".

Con el estudio prácticamente en llamas, además de las caras de impacto, la ex animadora de primer plano no bajó la guardia y continuó a la carga: "yo veo el resultado y evalúo lo que me gusta de acuerdo a mi opinión".

"Podría encadenarse con las cuatro personas en las puertas del canal que llevan dos semanas pidiendo que me vaya y tengo la sensación que no les va a resultar", lanzó en referencia a las polémicas previas, particularmente con Ruz.

Fran García-Huidobro tuvo un elocuente cierre para silenciar al bailarín, aceptando su molestia, respetando la opinión de Sáez, pero añadiendo que "llevo 26 años trabajando en televisión y he participado en varios programas como jurado, y respeto su trabajo. Les pido que respeten el mío. No vengo a hueviar, vengo a trabajar".