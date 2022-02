La teleserie entre Fran García-Huidobro y Darwin Ruz no para, porque ahora la jurado de Aquí se Baila se dispuso a responderle al bailarín, ante sus amenazas de acciones legales que lanzó este martes.

Luego del ácido comentario que lanzó la ex animadora de Primer Plano el lunes en el estelar de Canal 13, Ruz reaccionó furioso a través de un mensaje que le envió al programa Me Late.

"Estoy en shock, con mucha pena, he llorado muchísimo, estoy mal anímicamente", indicó Darwin a por medio del periodista Luis Sandoval.

Eso para luego recalcar que "me importa un rábano quien es Fran García-Huidobro, porque yo, aunque sea la primera persona en enfrentarla, lo voy a hacer porque a mí no me importa cuál es su currículum, si es la dama de hierro, lo único que me importa es que hoy día ella me está denostando en pantalla, ha jugado con mi prestigio y mi carrera".

Según complementó Sandoval posteriormente, Darwin "siente que hay una cizaña o algo particular con él y por eso estaría viendo tomar acciones legales".

La idea sería potencialmente presentar una demanda "por bullying y maltrato verbal en televisión abierta".

¿Cómo respondió Fran García-Huidobro a Darwin Ruz?

El contraataque de Fran García-Huidobro también llegó por la vía del programa de TV+, aunque con un mensaje en respuesta a Paula Escobar.

"Me contrataron para evaluar los bailes y eso es lo que haré, incluso si él vuelve al programa, para polémicas en redes sociales no estoy", resaltó ante la pataleta.

A eso añadió un "que pelee solo", evidenciando su intención de ponerle fin a la polémica que se viene alimentando desde que Ruz bailaba con la ya eliminada Yazmín Valdés.