Darwin Ruz es uno de los bailarines que más ha brillado en lo que va de Aquí se Baila, pero no por su desempeño en la pista sino por las polémicas de las que ha formado parte al ser pareja primero de Yasmín Valdés, donde se marcó una fuerte enemistad, y luego de Gianella Marengo, a su no menos controversial llegada al espacio televisivo.

Pero otra personalidad con la que Ruz ha tenido más de un encontrón es nada menos que la jurado Fran García-Huidobro, quien le ha enristrado duros comentarios tras las presentaciones que ya ha hecho en el estelar.

"Ningún programa de televisión vale la salud de nadie, si usted realmente está lesionado y haber participado hoy lo va a perjudicar, es usted un irresponsable, usted y solo usted, ninguno de nosotros", fue uno de los tantos dichos que la actriz le ha dedicado.

En tanto, Ruz se lesionó recientemente, por lo que Gianella tuvo que salir a bailar con otra pareja. Tras la presentación, García-Huidobro no perdió la oportunidad de "pegarle" Darwin, incluso a pesar de su ausencia.

En ese momento dijo que "esto es el día de la marmota, esto es el primer capítulo, el capítulo 8, el capítulo 11… y en todos los capítulos el protagonista es el Sr. Ruz. Este programa se llama ‘el Sr. Ruz y Aquí se Baila'".

Aquí se Baila: ¿Cómo reaccionó Darwin ante las arremetidas de Fran García-Huidobro?

Pero ahora Darwin encontró un espacio para desahogarse y fue precisamente en los comentarios de una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Allí, una seguidora hace días le comentó: "Eres un excelente bailarín y por salud mental no deberías permitir que producción y el jurado te traten desde el primer día del baile, no sé por qué te tratan tan mal".

Ruz recién apareció en las últimas horas a responderle, planteando que "la verdad es que yo tampoco sé por qué la Fran lo está haciendo, espero que dé la cara y de algún tipo de explicación del por qué del bullying y el mal trato verbal".

Aprovechando que ya estaba en esa, Darwin continuó: "Yo no le he echo nada a nadie ahí y jamás se me ocurriría hacerle un daño así de grande a nadie ni por muy mal que con la persona me lleve".

"Estoy plop y de verdad que lo encuentro muy delicado. Demasiado", admitió en su remate.