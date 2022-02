El bailarín no eludió el tema y se hizo cargo.

Era un tema que provocaba curiosidad desde que se confirmó al ex chico Rojo y al conjunto de evaluadores de Aquí se Baila. Por lo mismo, Rodrigo Díaz decidió hacerse cargo del asunto para no generar más especulaciones: habló de la amistad que tiene con la jurado del programa de Canal 13 Fran García-Huidobro.

Este lunes Rodrigo Díaz y Janisse Díaz fueron los segundos en el orden de presentaciones y salieron a la pista de baila al ritmo de la salsa con el tema Quimbara.

Tras su presentación, se vino el momento en que tras ser consultados por el animador, Sergio Lagos, el destacado bailarín, Díaz le dedicó unas palabras a la inquietud.

Aquí se Baila: ¿Qué dijo Rodrigo Díaz sobre la amistad que tiene con Fran García-Huidobro?

"No es primera vez que nos enfrentamos a esta situación. La verdad es que soy muy respetuoso del trabajo que hace ella", advirtió en primera instancia el bailarín.

Eso para luego recalcar que "no la he visto desde prácticamente que me fui de vacaciones y prefiero mantener esa distancia, como dije por respeto al trabajo que hace ella que es muy profesional y drástica".

"Y también por el respeto a mis compañeros y por lo que hago aquí en el escenario", complementó.

Rodrigo Díaz zanjó el tema recalcando que "ella tiene que hacer su trabajo y a mí me están pagando por hacer el mío, así que nada que hacer".