El ex Rojo estaba comprometido desde el principio con el programa, mientras que la ex participante de El Baile viajó desde Italia para ser parte del espacio.

Tras la eliminación de Gustavo Becerra, Aquí se baila iniciará una nueva semana de disputas en la pista con con grandes novedades: se trata de la llegada de Gianella Marengo y Rodrigo Díaz.

Ambos participantes llegarán a potenciar la competencia del estelar conducido por Sergio Lagos y se pondrán ante el escrutinio del jurado presidido por Karen Connolly e integrado también por Neilas Katinas y Francisca García-Huidobro.

Díaz indicó que "el hecho de empezar después, claramente hace que uno tenga mucha más ansiedad. Veía a mis compañeros en los capítulos anteriores y de verdad que era terrible, lo único que quería era entrar a bailar".

El reconocido ganador de Rojo, fama/contrafama y Fiebre de baile aseguró que "estoy súper contento, disfrutando esta etapa, feliz... y ansioso por debutar y también ansioso de que la gente me vea, porque mucha gente me ha preguntado dónde estaba o porqué no estaba en el programa, entonces hoy es un día súper importante".

¿Qué dice Gianella Marengo sobre su incorporación a Aquí se Baila?

Por su lado, Gianella Marengo resaltó que "estoy súper contenta y ansiosa de entrar hoy al programa, y con ganas de entregar lo mejor de mí".

"Llegué de otro continente para ganar, porque no está en mi ADN llegar a una competencia sólo por llegar. Para mí no existe otra opción más que dar lo mejor".

"Quiero invitar a ver el programa a todas las personas que en algún momento me topé en la calle caminando y me decían 'ojalá vuelva el baile a la tele'", concluyó.