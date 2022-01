La llegada de Gianella Marengo a Aquí se Baila dejó de ser un rumor, después de que Canal 13 confirmó que se vino desde Italia para integrarse próximamente a la competencia del programa.

La viñamarina tiene carrete en la televisión. Previamente dejó sus estudios de Teatro para estar en el reality de TVN Pelotón, y ahora 15 años después, estando radicada en Italia, se vino para participar en el estelar.

"Este programa me pilla en un momento en que yo pensé que no iba a volver a hacer esto. Después de tantos años es raro entrar a una competencia a volver a hacer lo mismo que antes", después de que su última vez en televisión fue el Bailando, del mismo Canal 13, en 2016.

Ahora resalta que "cuando me llegó la invitación fue una sorpresa, me sentí súper halagada, contenta y con ganas de participar inmediatamente. Pese a que yo estaba viviendo en otro continente y que había partido hace poco esta nueva vida, porque irse a vivir es diferente que irse de vacaciones, siento que la invitación me pilló en un momento en que estoy tan jugada en la vida como siempre".

"Me fui [a Italia] sabiendo que tenía que volver a hacer algunas cosas, pero pensando en que mi base ahora iba a estar allá. Vendí todo lo que tenía aquí, ya no tengo auto ni casa, sólo mis tres perritos chihuahua que andan para todos lados conmigo", explicó sobre la decisión que tomó a un mes y medio de vivir en el país europeo.

Gianella Marengo quiere ganar Aquí se Baila

Ahora, Gianella permanece en un hotel capitalino, pero lo que la motiva son las ganas de ganar Aquí se baila.

"Me vine súper enfocada en que quiero ganar el programa. Para mí, es mi revancha. Yo vine sólo por este programa, no vine a ver gente, a ver familia ni a hacer despedidas. Me subí al avión porque vengo a competir, y en eso soy honesta: quiero ganar y punto, sino no me habría venido", subrayó.

Aunque sabe que el nivel en el que están compitiendo es alto. "Lo encuentro heavy, significa que uno tiene que ponerse las pilas de verdad. Yo no he tomado jamás clases de baile, no he sido nunca bailarina, a pesar de que me encanta el baile. Para mí mi gran escuela son los programas de talentos".

Pero Marengo igualmente tiene experiencia: también es ex participante de dos temporadas de El baile en TVN y tres de Fiebre de baile.

"Por mi formación en gimnasia me acomodan mucho los lentos y los adagios, también me gustan los latinos y urbanos. Siempre me fue muy bien en aquadance también porque soy extrema y me gusta bailar al filo de la navaja", advirtió.

Además de que "me gusta ir contra mis propios límites. Como soy muy buena para imitar, copio lo que veo en los bailes con técnica, me quedo dormida viendo videos y es toda una preparación que hago".