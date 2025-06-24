Casas de apuestas con Neteller de Chile 2025

Te presentamos las mejores casas de apuestas con Neteller de Chile y te explicamos con detalle por qué merece la pena registrarse en cada una de ellas.

Para poder apostar en línea, una de los principales servicios con los que cuentan los operadores son los métodos de pago. Te explicaremos ahora cuáles son las casas de apuestas con Neteller, para que puedas usar esta billetera virtual a la hora de recargar saldo en tu cuenta.

¿Cuáles son las casas de apuestas con Neteller disponible en Chile?

La gran mayoría de casas de apuestas que operan en Chile tienen disponibles entre sus métodos de pago la opción de realizar transacciones con Neteller. Aqui tienes una tabla con los operadores con y sin Neteller:

Casa de apuestas Recibe pagos con Neteller Depósito Mínimo / Retiro Mínimo bet365 Si US $20 / US /$20 Betsson Si EUR $10 / No disponible Jugabet Si $10,000 CLP / $10,000 CLP Tonybet Si $10,000 CLP / $ $3,000 EUR 1xbet Si $4,299.89 CLP / $1,612.46 CLP Betano Si $5,000 CLP / $20,000 CLP Coolbet Si $2,500 CLP / $10,000 CLP BC.GAME No No disponible Novibet Si $5,000 CLP / $10,000 CLP Megapari Si Por confirmar Rojabet No No disponible Estelarbet No No disponible LeoVegas Si $7,500 CLP / NA Stake No No disponible Betwarrior Si Por confirmar Betsala No No disponible Vida Vegas No No disponible 1win No No disponible Juégalo Si $5,000 CLP / $10,000 CLP Epicbet No No disponible Pinnacle Si $10 EUR / $10 EUR

Casas de apuestas con Neteller de Chile

Las mejores casas de apuestas con Neteller

bet365

En bet365 encontrarás principalmente una amplia variedad de mercados y cuotas para apostar en deportes. De la misma manera, los juegos de casino cuentan con una amplia gama de posibilidades.

Los métodos de pago se ajustan a la necesidad de cada cliente, por tal motivo, esta es una de las casas de apuestas con Neteller de Chile.

Luego de registrarte y tras completar tu primera recarga de mínimo US $10, podrás reclamar un bono del 100% y por hasta US $30 en créditos de apuesta. Entre las condiciones para liberarlo debes incluir en tus apuestas al menos una selección con cuotas de 1.20 (1/5) o más.

Betsson

Otra de las casas de apuestas con Neteller de Chile es Betsson. Realiza tus depósitos usando esta cartera electrónica para poder tener saldo en tu cuenta y así jugar en deportes o casino.

Este método de pago también te permite hacer retiros. Solo debes escogerlo antes de completar tu retirada y podrás disfrutar en breves minutos del saldo en tu cuenta.

Por otro lado, en Betsson puedes recibir un bono de bienvenida si eres nuevo usuario registrándote y luego depositando desde $20.000 CLP.

Jugabet

Si estás pensando en abrir una cuenta en Jugabet, deberías considerar hacerlo. Principalmente por variedad de métodos de pago, siendo esta otra de las casas de apuestas con Neteller de Chile.

Pero una de las características más llamativas de este operador es su paquete de bienvenida. El operador te ofrece un porcentaje de bono en los primeros cinco depósitos en los que puedes reclamar hasta $1’500,000 CLP + una freebet de $41,000 CLP.

Tonybet

Tonybet es una de las casas de apuestas con Neteller de Chile. Utiliza esta plataforma para realizar tus depósitos de manera segura y rápida y con ello podrás apostar en deportes y casino.

Si quieres disfrutar de un excelente bono de bienvenida podrías registrarte con el código promocional Tonybet y reclamar hasta $200,000 CLP con tu primer depósito.

1xbet, uno de los operadores más versátiles en Chile

Esta es una de las casas de apuestas con Neteller de Chile. Sin embargo, cuenta con hasta 86 métodos de pago. Se destacan las transferencias bancarias, los pagos en efectivo o el uso de las carteras electrónicas.

Realiza tu primer depósito de al menos $740 CLP para recibir el bono de bienvenida de 1xbet de hasta $500,000 CLP. Este tiene un rollover de 5x en apuestas combinadas.

Tomada de 1xbet

Betano

Uno de los operadores que está entrando fuerte al mercado chileno y sudamericano es Betano con su oferta en deportes, casino y diferentes promociones para nuevos y antiguos usuarios.

Este operador también acepta como método de pago a Neteller. Al realizar depósitos con ese y otras plataformas, podrás acceder a bonos de bienvenida, así como a bonos y promociones recurrentes.

Tomada de Betano

La oferta de bienvenida de Betano es una de las más competitivas del mercado chileno, ofreciendo el 100% del monto de tu primer depósito hasta $200.000 CLP y con un depósito mínimo de $5,000 CLP.

Coolbet

Si de ofertas competitivas en bonos de bienvenida en Chile se trata, la de Coolbet no se queda atrás, igualando a Betano, Novibet o Tonybet por hasta $200,000 CLP con tu primer depósito.

Por otra parte, si necesitas realizar depósitos y retiros, esta es una de las casas de apuestas con Neteller de Chile. Usando esta opción podrás hacer recargas mínimas de $2,500 CLP o retiros mínimos de $10,000 CLP.

No te compliques, pues además tienes otras siete opciones de pago para realizar depósitos y hasta cinco opciones para tus retiros. Esta es una de las plataformas más completas del mercado.

Megapari

Con Megapari tienes acceso a una gran cantidad de deportes, torneos y competencias a nivel mundial que te permiten apostar en partidos de la Primera División Chilena hasta en el Mundial de Clubes.

Realiza depósitos y retiros usando Neteller como método de pago. Tener saldo en tu cuenta te permite también disfrutar de otras 17 promociones publicadas en el portal del operador.

Además, Megapari no solo ofrece un bono de bienvenida para deportes, sino que también te entrega una apuesta gratis. Si lo prefieres, tu bono de bienvenida puede ser para casino.

Leo Vegas

Uno de los métodos de pago disponibles en Leo Vegas es el de Neteller. Aprovecha está opción para realizar descargas desde los $7,500 CLP en el operador.

Disfruta de características como el creador de apuestas en Leo Vegas, el aumento de cuota en las apuestas combinadas y otras funciones disponibles para usuarios registrados.

Una de las ventajas de este operador respecto a sus competidores es que su bono de bienvenida por tu primer depósito una apuesta gratis de hasta $10.000 CLP y en casino hasta $850.000 CLP.

Cómo registrarse en una casa de apuestas en Chile

Aunque pueden variar, los requisitos a la hora de crear una cuenta nueva en cualquiera de las casas disponibles en Chile son muy similares. Síguelos a continuación:

Ingresa al portal web del operador que elijas usando el enlace que te ofrecemos arriba. Presiona el botón ‘Registro’ Rellena los formularios con la información solicitada Si lo tienes completa el espacio con el código promocional de cada operador Acepta los TyC Termina el proceso haciendo clic en ‘Crear Cuenta’ Verifica tu cuenta Haz tu primer depósito

Preguntas frecuentes sobre las casas de apuestas con Neteller

¿Cuáles son las casas de apuestas con Neteller de Chile?

Encuentra este método de pago en bet365, Betsson, Jugabet, Tonybet, 1xbet, Betano y otros operadores más listados arriba en el artículo.

¿Es confiable depositar con Neteller?

Al usar Neteller tendrás la posibilidad de realizar depósitos y retiros de manera rápida, segura y sin cobros de comisiones.

¿Hay algún depósito mínimo para las casas de apuestas con Neteller de Chile?

Por lo general, en todas las casas de apuestas con Neteller de Chile podrás hacer depósitos mínimos desde $5,000 CLP. Confirma esta información en tu casa de apuestas favorita.

¿Se pueden hacer pagos desde la app de las casas de apuestas?

Por su puesto. Encuentra la opción de depósito y retiro desde la app de tu operador favorito, y en aquellas casas de apuestas con Neteller de Chile.

¿Puedo recibir el bono de bienvenida depositando con Neteller?

En la mayoría de casas de apuestas no podrás acceder al bono de bienvenida si tu depósito se realiza con Neteller.