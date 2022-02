Yasmín Valdés publica furioso desahogo tras eliminación de Aquí se Baila: "No más gordofobia, machismo, misoginia ni hipersexualización"

Tras la emisión del capítulo en que fue definitivamente eliminada de Aquí se Baila, Yasmín Valdés se desahogó con todo en las historias de su cuenta de Instagram. Pero no por lo injusto de su salida, sino por el alto calibre que tuvieron los comentarios de los jurados en el capítulo, por el percance que sufrió con su vestuario durante una de sus presentaciones.

Valdés salió al escenario acompañada por Luciano Coppelli, para bailar No me enseñaste, de Thalía, presentación durante la cual permanentemente el vestuario de la actriz se bajaba y destapaba sus pechos.

Si bien Karen Connolly fue suave al indicar que no le gustó la presentación, que Yasmín no tiene fluidez de movimiento y que no ensayar con el vestuario es un problema y les puso nota 2; Neilas Katinas desató toda su ira contra la actriz.

El evaluador sostuvo que lo que pasó era inaceptable: "Si dices que te alejas de tu lado sexy, y después haces un show donde se te ve todo... la verdad es que ahí ya no estaba viendo ni técnica, ni nada, porque me molestó verlo".

"Estabas preocupada de subirte el vestido, y eso es inaceptable. Si tú sabes que tienes pechos grandes, ciérratelo un poquito más", subrayó.

Fran García-Huidobro comentó por su lado que "yo di vuelta la cara tres veces. Lo que más me hubiese gustado es levantarme de aquí para ir a ayudarte. Uno sabe que la intención de la participante no es que se le salgan todas sus pechugas".

Yasmín Valdés: ¿Cuáles fueron los descargos de la actriz tras la eliminación de Aquí se Baila?

Yasmín posteriormente se parapetó en su Instagram para despotricar con todo contra las palabras que le dejó el jurado, aunque partió admitiendo que "nada puedo decir respecto a que mi rendimiento estuvo por debajo al de mis compañeros".

Pero luego sus palabras dan un vuelco para referirse a lo que se vio en pantalla la noche del miércoles: "lo ocurrido el jueves pasado donde se grabó este capítulo: fue humillante y degradante hacia mi persona".

Y advirtió que "lo que ocurrió fue un accidente, muy incómodo, por lo que independiente de la crítica a mi rendimiento durante el programa, no me parece el tratar como algo 'vulgar' lo que ocurrió".

"Ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo", planteó.

Valdés luego insistió en que "me parece grave, considerando lo incómodo que fue para mí esa exposición, al punto que solicité que se editaran las imágenes".

"La producción cortó una parte importante del capítulo donde me tildaron de 'pornográfica', lo que es ofensivo dado que lo pornográfico sería mi cuerpo", lamentó.

El mensaje era largo. Yasmín sostuvo que "no quería quedarme callada ya que revivir la situación al ver el capítulo da mucha impotencia no haber dicho nada en el momento respecto a este punto porque tampoco tenía total conciencia de qué se vio y no pude reaccionar".

"Espero que no vuelva a pasar que se humille a nadie por un accidente externo al participante donde se expone una parte del cuerpo que, por lo demás, no debiese por qué ser 'asqueroso', 'pornográfico' ni 'vergonzoso'".

"Nada dije respecto a la humillación y comentarios horribles que recibí por mi sobrepeso, estas situaciones me pareen contrarias a los tiempos y luchas actuales, son cosas que deben cambiar", puntualizó.

Pero la frase con que la actriz remató todo fue: "no más gordofobia, machismo, misoginia ni hipersexualización".