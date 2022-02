La competencia de Aquí se Baila vivió un bochornoso episodio este miércoles, en plena jornada de eliminación. El suceso le terminó costando la salida a la actriz Yasmín Valdés, quien además no se tomó bien las duras palabras que le entregaron los jurados.

Las siete parejas que quedaron esta semana en la zona de eliminación se presentaron para, a punta de puros adagios centrados en el romanticismo, determinar quién de ellos sería el próximo eliminado del estelar.

La penúltima pareja en presentarse fue la de Yasmín Valdés y Luciano Coppelli, quienes bailaron No me enseñaste, de Thalía, presentación durante la que permanentemente el vestuario de la actriz se bajaba y destapaba sus pechos.

Tras la presentación, Yasmín criticó las batallas finales asegurando que no eran de salvación, sino para "reforzar la salida", y que, así como ella lo hizo mejor que Gianella cuando le tocó la semana pasada, Gustavo Becerra también lo hizo mejor que Matías Vega la semana antepasada.

Aquí se Baila: Los duros comentarios del jurado

A la hora de evaluar, los jurados se centraron especialmente en el accidente que tuvo con el vestuario.

Karen dijo que no le gustó la presentación, que Yasmín no tiene fluidez de movimiento y que no ensayar con el vestuario es un problema; les puso nota 2.

Neilas dijo que lo que pasó era inaceptable: "Esto no puede pasar en un escenario. Si dices que te alejas de tu lado sexy, y después haces un show donde se te ve todo... la verdad es que ahí ya no estaba viendo ni técnica, ni nada, porque me molestó verlo".

"Estabas preocupada de subirte el vestido, y eso es inaceptable. Si tú sabes que tienes pechos grandes, ciérratelo un poquito más", remató.

Fran, finalmente, comentó que "yo di vuelta la cara tres veces. Lo que más me hubiese gustado es levantarme de aquí para ir a ayudarte. Uno sabe que la intención de la participante no es que se le salgan todas sus pechugas".

Además, aprovechó de responder a la crítica de Yasmín sobre las evaluaciones del jurado, diciendo que ella ha sido muy protegida por el programa, y que su nota es un 3.

Aquí se Baila: El desahogo de Yasmín Valdés

"Que difícil momento, no puedo hablar", fue la reacción de Valdés entre lágrimas, más tarde cuando se reveló que era la eliminada.

Y añadió que "agradezco muchísimo la invitación, haber compartido con grandes compañeros bailarines y bailarinas, con un tremendo jurado que yo los amo de antes y los sigo".

"Entiendo el trabajo y entiendo las notas, aunque algunas nos duelan, acá tiene que ganar el más mejor no más", continuó.

Su salida concluyó con una broma: "Quiero que les quede claro que no me voy a salir del chat, me quedo para la fiesta final".