La noche de eliminación en Aquí se Baila tuvo más de un traspié, aparte de que en su remate se presenció una extraña situación en que el programa de Canal 13 rompió sus propias reglas. Pero un episodio anecdótico fue lo que pasó con Gianella Marengo y Darwin Ruz, quienes curiosamente vivieron el mismo inconveniente que tuvo el bailarín previamente con Yasmín Valdés.

La pareja fue la primera en bailar en el capítulo de este miércoles y se lanzaron con una coreografía inspirada por el dancehall y Watch out for this, de Major Lazer.

Tras la presentación, inevitablemente Sergio Lagos le preguntó a Darwin sobre la controversia con Yasmín Valdés.

"Se ha hablado mucho, el daño es muy grande", sostuvo en la oportunidad el bailarín, proyectando su deseo de que el tema se deje atrás.

Y pasó todo lo contrario, porque todo espectador que presenció el número que ofrecieron, se dio cuenta de la descoordinación que hubo en el baile entre Gianella y Darwin, en un suceso muy similar a lo que ocurrió con Yasmín la primera semana.

Eso sí, esta vez fue diferente, porque el bailarín no frenó el baile y continuó como si nada hubiese pasado.

¿Qué le dijeron a Gianella Marengo y Darwin Ruz desde el jurado?

Karen Connolly fue la primera en evaluarlos y dijo que hubo momentos de descoordinación y falta de memoria coreográfica, por lo que les pondría nota 4.

Neilas Katinas complementó diciendo que le extraña que Darwin tenga tantos problemas para su coreografía.

En tanto, Fran, quien anunció que hoy viene "puntuda", incluyendo anteojos, para no perderse ningún error. Entonces, le dijo a Darwin que debe estar agradecido de que no haya farándula como la de antes; luego, alabó el talento de Gianella, pero señaló que cometió errores de coreografía, y que su nota es un 5.