Darwin Ruz reaccionó ante la más reciente arremetida en su contra que concretó Fran García-Huidobro en medio de Aquí se Baila, incluso sin estar presente por estos días en el programa.

¿Qué pasó? La ex animador de Primer Plano le dedicó un ácido comentario al bailarín en el capítulo que se emitió el pasado lunes.

En esa instancia, la primera pareja en subir al escenario fue la de Marengo y Pascual Acuña, quienes recorrieron la pista al ritmo de la mexicana Thalía y su canción Arrasando. Concluida la presentación, García-Huidobro sacó las garras junto con su afilada lengua para descargarse contra el bailarín y amigo de Gianella, quien está alejado del programa debido a una lesión.

"Señor Acuña cada día me cae mejor, haga el favor de quedarse", lanzó la ex conductora de Primer Plano. Y luego, Fran lanzó el latigazo definitivo ante las caras de impacto de Marengo y Acuña: "al otro (Darwin) no lo estamos esperando con muchas ganas".

Aquí se Baila: ¿Qué dijo Darwin Ruz del nuevo ataque de Fran García-Huidobro?

A través de Me Late, el bailarín pudo hacer sus descargos, aunque no precisamente de manera directa. Ruz le envió un texto a Luis Sandoval, quien terminó leyendo en pantalla las perspectivas del bailarín sobre lo que está ocurriendo.

"Estoy en shock, con mucha pena, he llorado muchísimo, estoy mal anímicamente", indicó Darwin a través de Sandoval.

Eso para luego recalcar que "me importa un rábano quien es Fran García-Huidobro, porque yo, aunque sea la primera persona en enfrentarla, lo voy a hacer porque a mí no me importa cuál es su currículum, si es la dama de hierro, lo único que me importa es que hoy día ella me está denostando en pantalla, ha jugado con mi prestigio y mi carrera".

Aparentemente, el bailarín no volverá a Aquí se Baila mientras García-Huidobro permanezca en su rol de evaluadora en el programa de la estación de Luksic.

Según Sandoval, quien complementó las palabras de Ruz, el bailarín "ha ido acumulando muchas semanas de diálogos, indirectas, maltrato del jurado. Me contaba que ha revisado las presentaciones y decía que las críticas eran demasiado ácidas para una presentación que, según él como coreógrafo, no eran tan así".

"Siente que hay una cizaña o algo particular con él y por eso estaría viendo tomar acciones legales", puntualizó el periodista.

La idea sería potencialmente presentar una demanda "por bullying y maltrato verbal en televisión abierta".