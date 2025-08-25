Serena Williams sorprendió hace unos días al contar que bajó 14 kilos gracias al uso de Ozempic y anunciar su alianza con la compañía Ro, que ofrece este tipo de tratamientos por telemedicina.

La revelación inmediatamente inició un debate y quien no dudó en dar su opinión fue la actriz británica Jameela Jamil, conocida por su papeles en producciones como The Good Place y She Hulk, y por su activismo en temas de salud y estándares de belleza.

“Estas celebridades tienen acceso a médicos que los demás no”

A través de un extenso post en Instagram, Jamil lanzó una advertencia sobre lo que calificó como “drogas milagrosas” que las celebridades promocionan sin hablar de sus riesgos.

“Serena Williams está vendiendo GLP-1. Lo que más me incomoda es que estas celebridades tienen acceso a médicos a los que la mayoría no puede llegar. Estas ‘drogas milagrosas’ tienen un precio”, escribió.

La actriz, de 39 años, no se guardó nada y enumeró los efectos secundarios que, según dijo, aparecen en las propias páginas oficiales de estos medicamentos.

La mayoría de ellos, si es que no todos, son bastante preocupantes: parálisis del sistema gástrico, pancreatitis, cáncer, pérdida de cabello, osteoporosis, desnutrición severa, depresión, problemas de tiroides e incluso reportes de suicidio.

Serena defiende su decisión: “No es un atajo”

Williams, por su parte, explicó que recurrió al tratamiento tras luchar durante años con su peso, especialmente después del nacimiento de su hija Olympia en 2017, y para cuidar sus rodillas, afectadas tras su carrera profesional.

“Como atleta y como alguien que ha hecho todo, simplemente no podía llevar mi peso a donde necesitaba para estar saludable (…) créanme, no tomo atajos”, dijo en el programa Today.

La leyenda del tenis, de 43 años, reveló que varios miembros de su familia tienen diabetes, lo que reforzó su decisión de bajar de peso con ayuda médica.

La conexiones de Serena con el negocio del Ozempic

En su publicación, Jamil también recordó que Alexis Ohanian, esposo de Serena y cofundador de Reddit, es inversor en la compañía con la que la extenista firmó su campaña, lo que reforzaría la necesidad de mirar con ojo crítico cada promoción.

“Otra razón por la que debemos tomar cualquier respaldo de celebridades con pinzas”, afirmó.

“Este post es sobre transparencia, no sobre juzgar el cuerpo de Serena. Tampoco sobre juzgar tu decisión de tomar un GLP-1. Es un llamado literal, basado en evidencia, para que tengas el apoyo médico adecuado si decides usarlos”, remarcó.

Serena Williams y su esposo Alexis Ohanian (Getty Images).

