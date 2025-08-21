Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de la historia, sorprendió al revelar detalles sobre su transformación física tras retirarse del tenis hace tres años.

La estrella del tenis acaparó las noticias hace unas semanas al revelar que había tenido una importante baja de peso, aumentando incluso los rumores de su regreso al tenis.

Hoy, la estadounidense de 43 años se mostró honesta sobre los retos que enfrentó para alcanzar su cuerpo actual, dejando en claro que “a veces necesitas ayuda”.

ver también Venus Williams revela el drama de salud que la alejó del tenis y por el que casi muere: “Me diagnosticaron mal”

“Toda mi vida la paso en el gimnasio, pero…”

Tras su retiro en 2022, Serena no se alejó de la vida activa. Entre entrenamientos, ejercicios de alta intensidad y baile, la exnúmero 1 del mundo se mantuvo constante en su objetivo de mantenerse en forma.

Sin embargo, admite que a pesar del trabajo diario, llegó un punto en que necesitó un empujón extra para superar ciertos límites.

“Toda mi vida la paso en el gimnasio (…) Siempre llegaba a un punto determinado en la báscula, pero nunca conseguía bajar de ahí. Fue entonces cuando decidí que era hora de probar algo diferente y empecé con el GLP-1”, reveló.

Publicidad

Publicidad

El GLP-1, también conocido como ozempic, es un medicamento que comúnmente se utiliza como tratamiento para la diabetes tipo 2 y que últimamente se usa para bajar de peso.

Serena Williams en Instagram.

ver también ¿Con Venus? El radical cambio físico de Serena Williams que desató rumores de su regreso al tenis

Serena se sincera sobre su baja de peso

Williams habló abiertamente sobre su experiencia con ozempic. “Siento que hay cierto estigma sobre el GLP-1”, reconoció.

Publicidad

Publicidad

“La gente dice cosas como ‘Los flojos lo usan’ o ‘Si trabajas lo suficiente, no necesitas eso’”, comentó´.

“Sé por experiencia propia que eso no es cierto. A veces necesitas ayuda. Tu historia es tu historia, y está bien tomar esa decisión si quieres. Yo lo hice, y estoy muy feliz con ello”, reveló.

Serena Williams en Instagram.

Publicidad

Publicidad

ver también Serena Williams se refiere sin rodeos a su gran cambio físico: “Después de dar a luz…”

Un nuevo capítulo

La campeona de 23 Grand Slam asegura sentirse más ligera, segura y confiada, no solo físicamente, sino también mentalmente.

Si bien no ha dicho nada al respecto, ahora incrementan incluso más las especulaciones de su regreso al tenis, como lo acaba de hacer su hermana Venus.