Petra Kvitova, una de las figuras del tenis más potentes de su generación, anuncia su retiro del tenis para siempre.

Ex número 2 del mundo, dos veces campeona de Wimbledon, medallista olímpica y sobreviviente de un ataque con cuchillo, la checa se despide dejando un legado de fuerza y talento.

ver también Fue leyenda del hockey, es esposa de Feña González y realiza sincera confesión: “La pasé mal”

Petra Kvitova: una carrera marcada por logros y resiliencia

Kvitova ganó 31 títulos en el circuito WTA y alcanzó el número 2 del mundo, consolidándose como una de las mejores zurdas de la historia.

Sin embargo, su carrera estuvo marcada por un hecho que puso en riesgo todo. En 2016, un intruso la atacó con un cuchillo en su hogar, lesionándole gravemente la mano izquierda.

Los médicos le daban solo un 10% de posibilidades de volver a jugar, pero seis meses después, la checa regresó al circuito, sumando 12 títulos más y alcanzando nuevamente su máximo nivel.

“Sabía que era una gran luchadora en la cancha, pero descubrí que podía ser aún más fuerte fuera de ella”, dijo Kvitova sobre su regreso tras el ataque.

Publicidad

Publicidad

Petra Kvitova en 2017 tras el ataque (Getty Images).

ver también Fue N°14 del mundo, ganó la Copa Davis y venció a Djokovic, pero se vio obligado a retirarse a los 30 años

La decisión de decir adiós

A sus 35 años y tras convertirse en madre de su primer hijo en 2024, Kvitova reconoce que llegó el momento de cerrar un ciclo.

“Mentalmente, físicamente y emocionalmente, siento que no puedo seguir al nivel que exige el tenis profesional. Estoy totalmente lista para retirarme y no me arrepiento de nada”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Momentos inolvidables

Entre sus recuerdos más destacados, Kvitova recuerda especialmente sus victorias en Wimbledon 2011 y 2014, su medalla de bronce olímpica en 2016 y la sorprendente victoria en el Miami Open 2023 a sus 33 años.

Petra Kvitova tras ganar el Miami Open 2023 (Getty Images).

Cada triunfo, dice, refleja no solo su talento, sino también la capacidad de superar obstáculos que parecían insalvables.

Publicidad

Publicidad

Hoy, tras un camino lleno de desafíos y triunfos, la checa se retira con la satisfacción de haberlo dado todo dentro y fuera de la cancha.