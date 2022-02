"Tengo un umbral del dolor muy fuerte, pero igual me preocupé": ¡Aquí se Baila registra otra renuncia!

Lo que pasó este miércoles 9 de enero en Aquí se Baila ya se está haciendo reiterativo. Otra renuncia marcó la jornada de eliminación y quien decidió partir en esta ocasión fue la brasileña Vivi Rodrígues.

Sergio Lagos ya para la mitad de la emisión del episodio llamó a la pista a Vivi, pero la bailarina detuvo todo porque tenía algo para contarle tanto al jurado como a sus compañeros.

Entonces, el programa mostró el video del momento exacto en que la bailarina sufrió una lesión en uno de sus bailes previos. El clip también mostraba el tras bambalinas del programa en ese momento, donde Rodrígues indicaba que "tengo una contractura desde la segunda semana y con patada arriba la sentí".

De vuelta en el estudio, Vivi amplió los detalles de lo que estaba pasando, asegurando que "no puedo hacer que estoy feliz porque no lo estoy, cuando salí del kinesiólogo no tenía el mismo discurso, pero ya asimilado, estoy con un desgarro de 5 centímetros en el menisco".

"Tengo un umbral del dolor muy fuerte, pero igual me preocupé. Venía de varios días de ahí", especificó.

Aquí se Baila: ¿Cómo fue el anuncio de Vivi Rodrígues?

Al borde del llanto, la brasileña agregó que "me cuesta decirlo, no quiero llorar porque uno debe aprender a sacar lecciones de la experiencia. Tengo 3 operaciones de rodilla y he sentido la frustración".

“No puedo seguir en el programa porque mi recuperación va a durar por lo menos dos meses", puntualizó por su lado.

Al cierre del tema, Sergio Lagos manifestó que "es una mujer con temple que enfrenta los desafíos, no será fácil para nosotros y tu compañero. Te dejamos partir con la promesa de que nos volveremos a encontrar".