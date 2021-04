"Pensó que yo era con el que lo estaba engañando": Joche Bibbó recordó la crisis por infidelidad de Vivi Rodrígues y Fabricio

Jose Luis Joche Bibbó recordó momentos de popularidad en el programa juvenil Mekano y en particular la crisis por infidelidad que se vivió entre los bailarines Vivi Rodriguez y Fabricio.

En medio del programa Zona de Estrellas, el argentino expuso: "¿Se acuerdan de ese conflicto entre Thiago y Fabricio? Yo en esa época vivía con Juan Pedro Verdier y con Caco (Ricardo Ribeiro). Y llegó a vivir con nosotros la Vivi Rodrigues. La Vivi era la novia de Fabricio y el que llegaba de pata de lana en la noche y estaba con esta chica Vivi era Thiago".

"Caché todo porque venía a la casa nuestra, de Juan Pedro, Caco y la Vivi. Thiago venía a ser el patas negras", continuó el ex chico reality, dando cuenta de que estuvo en primera fila del palco para presenciar el conflicto.

Entonces, el asunto dio un giro y Joche fue apuntado como el hombre que se estaba entrometiendo en la relación de los bailarines. "Y lo peor de todo fue que yo estaba recién llegando, incorporándome, y se me apareció Fabricio porque pensó que yo era con el que lo estaba engañando", aseguró el transandino.

El asunto es que tuvo miedo real por las consecuencias que podía tener la errónea acusación: "El otro una bestia, una bola de músculos, y yo no tenía nada que ver. Y no me creía, porque estaba viviendo en esa casa y él se creía que yo... Y me agarró un día contra la pared y casi me meé encima".

"Pero ahí salió Caco y le explicó en portugués. Lo calmó, pero le costó entender que yo no era, hasta que con el tiempo se descubrió que era Thiago. Casi me matan. Uf, terrible fue", celebró Bibbó, recordando el episodio ocurrido en 2005.

12 años después del incidente, en 2017, Fabricio habló de lo ocurrido con el matinal Bienvenidos, momento en el que aseguró que "me dolió más el tema de la amistad con Thiago. Yo ya no tenía una relación con la Viví. Yo ya estaba en una relación; no fue un engaño de ella. Fue un engaño sí de Thiago, que vivía conmigo y éramos amigos y tuvieron un no sé qué".

"Se rompió la amistad. Todos lloraban; yo estaba en llamas, la testosterona. No se hace. Éramos muy jóvenes, no se hace. La polola o la ex de un amigo no se toca y se acabó", sentenció.

Fabricio está casado con la también bailarina Mariela Román y tienen dos hijas. Rodrigues volvió a su Brasil natal, se casó y también es madre de dos niñas. Thiago Cunha, por sumado, recientemente tuvo un romance con la ex chica Rojo Chantal Gayoso, algo que ya se acabó.