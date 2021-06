"Si está ganando tanta plata fácil, que se cagu*": Joche Bibbó revela fuerte traición de un amigo

El ex chico reality Joche Bibbó estuvo presente en el programa Podemos Hablar en donde reveló la compleja traición que vivió por parte de un amigo quien le robó dinero.

"Yo sufrí traición, antes de que comenzará a trabajar en los primeros realitys, yo vivía con una amigo, le vamos a poner "Juan".

"Yo llevaba viviendo muchos años con él" e incluso le preguntó sobre su opinión de entrar a un reality show, a lo que "Juan" le señaló que no le convenía hacerlo, sin embargo, Joche ingresó igualmente.

"Viví con él como 10 años" contó el argentino. contó tras su ingreso a la televisión comenzaron a surgir también eventos que le generaban buenas ganancias. Comentó que cada vez que lograba juntar cierta cifra de dinero, el iba al banco y la depositaba. Señaló que cada vez que iba y le decía el monto que iba a depositar, siempre era menos que el que Joche tenía contabilizado.

"Resulta que yo tenia un evento el día jueves, me voy al aeropuerto, cuando voy llegando me dicen que el evento se había suspendido entonces se cancela el vuelo, no se toma el vuelo y yo llamó a una amiga mía y le digo 'vayamos a comer'". tras esto, al ver que en su billetera no tenía dinero suficiente se va a un cajero automático que queda cerca de su casa, no pudo sacar la plata.

El recuerda que le dijo a su amigo que se iba por unos días al evento y le dejo clara la fecha de su regreso. Señaló que en el closet de su hogar tenia una caja con ahorros. cuando vio que faltaba dinero se dio cuenta que le habían robado y su amigo, con el que llevaba viviendo 10 años con él ya no estaba en el hogar, se cambio de hogar.

Joche lo llama pidiendo explicaciones y el le contesta que seguramente le entraron a robar y el trasandino le recriminó que era imposible que los asaltantes se llevaran solo una parte de su dinero y nada más. "Fuiste vos" le señaló Joche, sin embargo el lo negó, tras esto sus otros amigos increparon a Joche por desconfiar de él.

Bibbó comentó que tenía un amigo que trabajaba en la PDI para que investigue a su amigo. El detective en menos de dos semanas se contacto con el trasandino y le contó en que su amigo se había gastado el dinero.

"Si esta ganando tanta plata fácil, que se cague" fue lo que su ex amigo le confesó a otro de su ciruclo cercano. "Eso me dolió y me sentí muy traicionado"