"Bájate o te mató": Joche Bibbó entrega detalles sobre el violento asalto que vivió

El panelista de Zona de Estrellas y ex chico reality, Joche Bibbó, contó en el programa detalles sobre el violento asalto que vivió el día martes de esta semana luego de participar en las grabaciones de "Podemos Hablar", donde fue abordado por delincuentes quienes le sustrajeron su vehículo.

Sobre los hechos, el ex participante de Mundos Opuesto señaló que "se bajaron cuatro chicos, dos armados, obviamente apuntándome con pistolas y diciéndome bájate o te mató".

Comentó que apenas vio las armas se bajó del auto y siguió las instrucciones de los asaltantes. "Obviamente cuando vi la pistola ya me había pasado otra vez, me había pasado algo parecido pero no habían sido de esta gravedad. Obviamente cuando vi la pistola me paralice, me baje del auto hice dos pasitos para atrás, levante las manos y le dije llévense todo, de ahí se me acerca dos y se me ponen a bolsetear".

El trasandino comentó que comenzaron a revisarle los bolsillos para ver si tenía algo de valor, pero comentó que no llevaba nada.

Hace algunos días, Gabriel Martina, amigo del trasandino señaló en conversación con Las Últimas Noticias que el vehículo fue encontrado en Maipú, pero en malas condiciones. "Lo recuperó, pero le reventaron el auto, estaba hecho m..., tiene todos los costados chocados, las ruedas reventadas, le partieron donde se ponen las llaves. No creo que tenga arreglo, Yo creo que es perdida total".