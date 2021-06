Joche recuerda divertidos momento de convivencia con Junior: "Me decía ‘yo soy igual a Ricky Martin"

El panelista de Zona de Estrella y ex chico reality, Joche Bibbó, entregó detalles de la convivencia con su ex compañero de encierro José Luis Concha, conocido popularmente como Junior. Ambos participaron en el dating show "40 o 20" que emitió Canal 13 durante el año 2011 y en donde Bibbó resulto ganador tras ser elegido por Dominique Gallegos.

Esto se dio, mientras conversaban acerca de los cambios físicos que ha tenido el ex participante de "Amor a Prueba".

“Se operó la nariz y hoy día maneja en el Transantiago. Está con calugas, está flaquito. Lo vimos en una foto en su Instagram a torso desnudo, que hace evidente este cambio” señaló Mario Velasco, integrante del espacio.

"Yo creo que se ve bien fijaté. Me gusta este nuevo estilo de Junior”, indicó la periodista Cecilia Gutiérrez.

Tras esto, Bibnó recordó momentos con su ex compañero de encierro. “Cuando entré a 40 ó 20, tenía a Junior de compañero y me puse a charlar un rato. Y me decía y se juraba que era Ricky Martin. Me decía ‘yo soy igual a Ricky Martin’”

“Me decía ‘yo soy igual a Ricky Martin’. Y sacó un par de posters que traía en la valija y empezó a empapelar la habitación con los posters de Ricky Martin. Y yo decía ‘esto no puede ser verdad. Debe ser un actor que viene con el papel que se cree que es Ricky Martin’. Y no".

“Es divertido. Es un muy buen elemento para el formato de los reality”, fue la respuesta de Mario. a lo que Bibbó responde: "Pero él se creía Ricky Martin. Se juraba Ricky Martin".