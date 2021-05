Joche explica porqué no quiso compartir pantalla con Adriana Barrientos: "Es una mujer que dice barbaridades todo el tiempo"

Un incómodo momento se vivió en el programa Zona de Estrellas, luego de que la modelo y candidata a constituyente Adriana Barrientos fuera invitada al espacio, lo que gatillo la ausencia del panelista Joche Bibbó.

Sobre esto, el ex chico reality le señaló a Glamorama los motivos del porque decidió no participar en su programa a saber que "La Leona" estaría presente.

“Primero que todo, yo no conozco a Adriana Barrientos, en el sentido de que nunca me he comunicado, nunca he compartido con ella. Así de la nada una vez me llamó y me empezó a putear, a decir cosas. En las redes sociales empezó a decir cosas de mí con esta muchacha que era la que había salido con Lucho Jara, que había estado con una escrt".

“Después ella salió hablando mal de mí, diciendo que si tenía el pito corto o el pito largo. Decía que yo no tenía dónde vivir, que vivía prácticamente prestado en la casa de la gente. Un montón de mentiras muy estrambóticas".

“Yo nunca le respondí, porque una persona que está dispuesta a mentir, a decir cosas así, tiene la necesidad de decir barbaridades, y no quiero entrar en conflicto con nadie”.

“Yo tengo un papel en el programa, hace siete años que trabajo en ese canal y el programa lo empecé yo con la Faloon Larraguibel hace un año y medio. Nunca tuve conflictos con nadie y no es para eso. Me pareció mal que hayan invitado a ella siendo el primer día, el capítulo inauguración del programa".

“No sé si el nuevo director lo quiso hacer para hacer ruido, si fueron los directores de arriba, porque era obvio que le iban a decir que me diga algo para que se arme algo ahí. Es lo que yo pienso, no sé si estoy equivocado o no.

“Entonces les dije ‘yo no puedo compartir en un set donde yo vengo a tirar buena onda, a tirar la talla. Me pones a alguien al lado que lo más probable es que busque pelea. Lo que tengo que hacer es apartarme de la gente con la que no quiero estar’.

“Y simplemente no quería estar ahí y pasar un mal rato, porque encuentro que es una mujer que dice barbaridades todo el tiempo y que inventa cosas estrambóticas. Y no me daba para ponerme a la altura de ella ni quedarme callado. Porque si me quedo callado me iba a arruinar todo mi protagonismo que tengo ahí de tirar la talla o contar historias.

“Entonces mi cara de cul* es inmediata al estar al lado de una persona así, porque la encuentro sumamente invasiva y toxica en lo que dice, dice cosas sin argumentos. No sé, no lo encuentro positiva para mí.

“Es una persona que no conozco y empieza a decir cosas así para tener un poquito más de audiencia o para tener en su canal de YouTube, o para querer resaltar donde la invitan. No, yo no. Eso que se lo pongan a otro. Preferí no estar, creo que fue lo más sano, lo más simple, cuando no te gusta algo te apartas".

“Fui, hablé con la gente del canal y le dije ‘si piensas que mi rol y mi papel es este, traes a esta persona que sabes que está hablando mal de mí y tú te haces el que no sabes’, le digo. ‘Bueno, voy a ser de cuenta que no sabías’".

“Yo hablé con la gente de arriba, ‘no me parece justo esto, no me voy a sentir cómodo, no te va a sumar a la grabación ni a mí me va a sumar para sentirme cómodo. Lo más cómodo es que no esté y quédate ahí con ellos, que es tu invitada y punto’. Y me fui a casa y ahora vuelvo de nuevo".

“Yo sostengo que era obvio que ella iba ir a decirme algo, a lo mejor quería que pase algo y que eso salga en los medios. No sé, viste cómo es el ambiente. Yo si fuera director haría eso. Si esa no era la intención, no te creo, porque si yo fuera director de programación haría exactamente eso para que el programa sea escuchado, sea visto o haga ruido".

“Pero simplemente no me pareció y cuando a mí no me parece algo, yo me levanto y me voy. Es lo más simple y lo más fácil”. señaló el ex chico reality.