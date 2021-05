Faloon Larraguibel se despide de Zona de Estrellas: "Se vienen cosas muy buenas "

La ex integrante de Yingo, Faloon Larraguibel, se despidió del espacio Zona de Estrella debido a que se integrará a otro proyecto de la misma estación. En el programa del viernes sus compañeros Cecilia Gutiérrez y Vasco Moulian le dedicaron algunas palabras.

“Hoy día es el último día de Faloon con nosotros”, anunció la periodista Cecilia Gutiérrez, según lo recopilado por Glamorama quien luego agregó que "ella va a continuar en el canal, va a ser un programa muy bonito, un proyecto que tiene mucho sentido con lo que ella es ahora. Para ella es una oportunidad importante de mostrar esa persona que es ahora, esa mamá, esa emprendedora, esa mujer empoderada que tiene tanto que aportar".

“Personalmente te agradezco mucho, porque no es fácil cuando a uno le cambian su esquema, su programa y llegan personas nuevas. Estoy muy agradecida del espacio, de cómo nos recibiste y cómo asumiste el cambio de Zona de Estrellas. Eso habla no solo de la calidad profesional, sino de una calidad personal".

“Así que solo decir cosas buenas de ti, que me sorprendió mucho, yo no te conocía pero me sorprendió la calidad de persona que eres”.

Vasco Moulian también se refirió a la partida de Larraguibel: “Increíble, estamos haciendo aquí nuestra familia entre los sobrinos, el tío y todo. Es un gran paso Faloon, porque en la mañana hay importantes posibilidades de contraprogramar y entiendo que es lo que se va a hacer".

Faloon Larraguibel en Instagram

“Así que esto no tiene que ver con un adiós sino con un nos vamos a estar viendo seguramente en los pasillos del canal. Yo creo que Zona Latina está creciendo y por lo que yo cacho de televisión, es un excelente camino para competir en las mañanas. Así que te felicito”, señaló el actor.

Asimismo, la ahora ex integrante de Zona de Estrellas dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo. "Gracias. Les agradezco a todos también, porque a lo mejor con Joche empezamos haciendo un programa completamente distinto y tuvimos que empezar a estudiar más. También agradezco mucho la oportunidad que me dieron de estar en este programa sabiendo que a lo mejor no tenía tanta experiencia y cada día uno va aprendiendo cosas nuevas".

“Agradezco las oportunidades que me han dado aquí en este canal y que ahora me den la posibilidad de hacer otro tipo de programa, estoy feliz. Igual me da mucha pena dejar el programa, porque ya me había afiatado mucho con ustedes, habíamos entrado en una confianza distinta".

“Esto de contar cosas muy personales de nosotros, ya había entrado en esta dinámica, sentirse cómodo. Y de un rato para otro salir a un espacio nuevo, volver a crear lazos, eso es un poco difícil, pero son desafíos".

“A lo mejor me voy a venir a meter en algún momento si me siguen llegando estas informaciones, estas primeras fuentes, yo voy a venir aquí a decirlas. Les agradezco mucho a ustedes por enseñarme, también aprender de ustedes. Lo valoro mucho", comentó la ex conductora de Yingo.

"Se vienen cosas muy buenas y que por supuesto aquí la producción, los camarógrafos y todos me van a acompañar en este nuevo proyecto. Y ojalá que también nos acompañen en este nuevo espacio. Ahí vamos a estar entreteniéndolos, informándolos, lo vamos a pasar chancho”, concluyó señalando.