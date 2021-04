Vasco Moulian revela que fue insultado por productor mientras estaba en Rojo: "Estuvo a punto de irse a las manos"

En Zona de Estrellas Vasco Moulian revelo algunos hechos que ocurrieron en el programa "Rojo, el color del talento", mientras participó como jurado del espacio de competencia.

El actor y director de televisión indicó que el productor ejecutivo del programa lo llamó para insultarlo y que ha demás le decían que calificación ponerle a los concursantes.

Según lo recopilado por Glamorama, Moulian señaló: “Yo renuncié. Yo estaba en Rojo y a mí me hacían arreglar las notas. ‘Tienes que ponerle tal nota’. Yo me avergüenzo. Caí en el juego y me arrepiento de haber puesto notas que muchos artistas no se merecían".

“Lo peor de todo es que una vez puse la nota que yo quería poh…. Me llamó Gonzalo Cordero, el director ejecutivo, y me empapeló a garabatos, se paró y yo creo que estuvo a punto de irse a las manos”.

"Yo era el único que tenía una muela distinta, entonces al lado cachaban. Estaba la Consuelo Schuster, siempre cachaban que yo tenía que poner la nota que me decían en la muela. Pero lo peor de todo es que una vez puse la nota que yo quería, al negrito que cantaba, ¿cómo se llamaba?. Era muy cariñoso".

"Y me llamó Gonzalo Cordero, el director ejecutivo, y me empapeló a garabatos. Se paró y yo creo que estuvo a punto de irse a las manos. Menos mal que yo reaccioné tranquilo, lo miraba con cara de ‘pobre weón’ y ‘que estás alterado’."

Indica además que tiene testigos de lo sucedido. "Él que quería que ganara el morenito para que se generara más tensión, entonces él fue muy agresivo conmigo. Queréllate weón, porque tengo como diez mil testigos", expresó.

"Me agrede y yo le conté a la presidente del directorio de TVN, se lo conté al director ejecutivo de TVN, actuales. Yo no lo deseo el mal, que le vaya bien y todo, si pobre después lo echaron".

"El fue el que me llevó a ser jurado y la verdad es que yo también caí en el vicio de arreglar las notas para que le programa se pusiera más entretenido. Porque muchas veces hay personajes como Ballero, que yo le arreglaba las notas para que pudiera quedarse".

“Ni siquiera la directora del directorio de TVN me pidió disculpas, ni el director ejecutivo de TVN, si tengo los WhatsApps. Fue de palabra porque el jefe de ellos es un ministro que me cae bien y no lo hice".

Señaló que sus compañeros si podía poner las notas que estimaban adecuadas. “Los demás jurados ponían las notas que querían. Estaba Neilas (Katinas), estaba la Jime Pereyra… La Jime Pereyra es testigo, porque ella me decía ‘¿qué te están diciendo en la muela?’ y yo le conté. Le conté a la Jime y le conté a la Consuelo Schuster. La Maitén (Montenegro) no cachaba, porque ella era la más dura".

“Al final, cuando era el momento de que ganara alguien, nos sugerían que ganara tal persona, pero no era obligación”. finalizo señalando.