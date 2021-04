Hernán Arcil pondrá a la venta el departamento que ganó en Rojo, el color del talento

El bailarín Hernán Arcil puso a la venta el departamento que recibió como premio tras llevarse el primer lugar de la primera temporada del programa de competencia Rojo, el color del talento de 2018.

En conversación con Página 7 el artista habló acerca de los motivos para irse de Santiago y mudarse al sur de nuestro país, además de sus planes para el inmueble.

El bailarín actualmente reside en Temuco. “Me quise venir por un tema de salud mental. Ha sido un hermoso proceso, en el cual me he podido enfocar en mí. Constantemente me he preocupado de bailar y estar siempre ‘al pie el cañón’ y buscar objetivos con respecto a eso, pero hace un año me empecé a enfocar en mi bienestar emocional”,

“Viéndole el lado positivo a la pandemia, me ha dado la oportunidad de conocerme, de buscar la mejor versión de mí y me ha dado espacio para preocuparme de otras cosas que había dejado de lado”,

Asimismo, señaló que en la actualidad imparte clases de danza a través de Zoom. “Tengo una academia online, que se llama ‘Ballet con Hernán’ y doy clases todos los días de ballet, jazz y lyrical jazz. También estoy haciendo clases en la academia de Camila Benavides, en donde trabajo como coreógrafo junto a ella e imparto clases en Panguipulli”,

Hernán reveló además que espera quedarse por más tiempo en el sur. “Estoy tomando seriamente la decisión de venirme, no voy a decir en dónde, porque eso depende de muchas cosas, pero me encantaría, porque el sur es un lugar hermoso, su gente es preciosa y me he acostumbrado mucho en los últimos meses a la tranquilidad que tiene”.

Sobre el departamento que ganó en la final de Rojo señaló: “Lo estoy vendiendo y estoy esperando que todo eso resulte y ver cómo nos va, para poder hacer mi siguiente paso, que es un proyecto que tengo en mente y que espero resulte, pero del cual no puedo contar más detalles por ahora”.

Agregó que “Es un proyecto con relación al arte, con relación a lo que más me gusta y con lo que he aprendido toda la vida. En eso estoy trabajando.