El ex jurado de Rojo tuvo que hacerse cargo de sus dichos, más de una década después.

Jaime Coloma da la cara por polémica frase que le lanzó a María José Quintanilla: "No la mandé a jugar con muñecas"

Aprovechando que está en pantalla nuevamente, gracias a su participación en Zona de Estrellas, Jaime Coloma dio finalmente la cara al recordar la controversial frase que le lanzó a María José Quintanilla en medio de la competencia de Rojo, donde el crítico de arte oficiaba como jurado.

Hace un par de años, la ahora animadora de Mega indicó que "a mí a los doce años me dijeron 'usted vaya a jugar con muñecas, no siga cantando'. Me lo dijeron en la tele".

"Tenía dos opciones: ponerme a llorar en cámara, que no lo hice, porque estoy también criada de ser orgullosa y salir adelante. Pero yo recuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar", recordó también la cantante.

La polémica declaración tenía que ver en ese minuto con la inquietud de tener a una menor de edad trabajando en un programa televisivo. Y ahora quiso dejarlo claro Coloma, cuando el tema salió al ruedo durante una de las conversaciones en el espacio de Zona Latina.

Jaime Coloma: ¿Qué dijo el crítico de arte sobre la histórica frase que le dijo a María José Quintanilla?

"Es complejo el tema, porque tiene que ver con qué pasa con los niños cuando se dedican a roles y labores de adultos. Porque en general tendemos, sobre todo en nuestro país, a ver el trabajo infantil en el espectáculo como una entretención. Y se nos olvida que es trabajo igual", partió diciendo Coloma.

Y recalcó que "acá no está reglamentado. En general, en Chile, no está reglamentado. En otras partes si está reglamentado el trabajo infantil".

En ese momento, el conductor de Zona de Estrellas, Mario Velasco, consulto: "¿Quién era jurado de Rojo cuando la Christell?". "Yo", seguro Jaime.

"De hecho, ahí esta famosa frase que se me adjudicó, y que nunca dije, pero a estas alturas tengo que asumir, con la María José Quintanilla. Según la gente, yo la mandé a jugar con muñecas... No. No la mandé a jugar con muñecas. Lo que le dije fue que tuviera infancia. Pero tú sabes que aquí...".

Su intención entonces era que "no la perdiera", en referencia auna parte importantísima de la vida. Y puso como ejemplos a Luis Miguel y Drew Barrymore.

"Es súper importante eso, porque uno tiene que tomar en consideración que cuando un adolescente o un niño entra al mundo del espectáculo, se enfrenta a situaciones de adultos que son tremendamente complejas", concluyó.