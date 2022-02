Zona de Estrellas responde a furiosa reacción de Silvina Varas: "Nosotros no hicimos ningún ataque"

Los responsables de Zona de Estrellas salieron a responder ante la furiosa reacción que tuvo la ex chica reality Silvina Varas, después que el programa y específicamente Vasco Moulián lanzó comentarios sobre las modificaciones que había hecho a su cuerpo.

"Esta es la guinda de la torta... Ni siquiera me había enterado de este programa pero me llamó una amiga... estaban hablando de las operaciones de mujeres, muchas minas y lo que escuché de ti era que Vasco decía que hablaba de las pechugas... 'que eran muy grandes para su cuerpo'", comentó Varas en sus historias de Instagram.

Entonces, Silvina procedió a ningunear al ex director de programación de Canal 13: "¡Opinando del porte de mis pechugas! ¿Quién es este caballero? porque no lo conozco".

Zona de Estrellas: ¿Qué dijeron tras las historias de Silvina Varas?

"Me escribió, me dijo '¿quién te crees tú para opinar del cuerpo de las mujeres?'", aseguró el conductor del espacio Mario Velasco.

Él mismo luego sostuvo que "lo hicimos con mucho respeto, hubo opiniones que dentro de su derecho a opinar tal vez no son lo protocolarmente correcto. Aclarar que nosotros no hicimos ningún ataque, en lo personal, y sé que tú Jaime tampoco lo hiciste".

Jaime Coloma, quien se incorporó recientemente al programa, señaló que "creo que cuando una persona es pública, incluyéndonos, uno se ve sobreexpuesto. Por otro lado, esa misma gente que critica o cuestiona el trabajo que uno hace es gente que lo hace desde el anonimato, no están mostrando la cara".

Su descargo no se detuvo ahí: "Hemos dicho, más de una vez, lo importante que es respetar el cuerpo de las personas, no solo el cuerpo de las mujeres. Pero el rol que tenemos que tener, cualquier tipo de comunicador, es poner énfasis en no sobredimensionar ciertos atributos físicos que pueden distorsionar a la gente en su casa y eso es súper complicado".

Antes de cerrar, Coloma le envió un directo mensaje a quienes arremetieron en su contra por estos comentarios.

"A esa gente, como también a Silvina, que se den el tiempo de ver el programa (...) Así como es muy feo cuestionar el cuerpo de una persona, también es muy feo no informarse, atacar e insultar a gente que incluso la defendió", concluyó.

De Vasco Moulián, quien fue el principal blanco de Silvina en sus críticas, no hubo respuesta ya que actualmente se encuentra de vacaciones.