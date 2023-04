Durante el programa “Sígueme y te Sigo” de TV+ se vivió un tenso momento entre el panelista Mauricio Israel y Andrés Baile, en la sección de “la ventanita del amor” del programa de espectáculo el animador emitió fuertes comentarios contra Mario Velasco. El contexto de estos comentarios surgieron a raíz de los comentarios de Anita Alvarado en TV+ dónde precisó sobre su vida íntima, ante semejante declaración el tema de conversación siguió entre los panelistas y Titi García Huidobro le preguntó a su compañeros si podrían tener más de una pareja a la vez, lo que generó diversos comentarios.

Mauricio Israel lanza fuertes comentarios contra Mario Velasco

Tras la pregunta de Titi Garcia Huidobro debía responder Mauricio Israel pero antes Andrés Baile respondió por el panelista diciendo que él no lo haría por ningún motivo, además señaló que “Tú dirías por ningún motivo tener dos personas a la misma vez, si usted ha descuerado a personas de la farándula porque han hecho lo mismo” haciendo referencia con este comentario a los dichos emitidos por Israel contra Mario Velasco.

A esto Mauricio comentó que “Lo que yo no acepto es tener dos personas y que ambas sean el amor de tu vida y que sean tus pololas oficiales”. Tras esto Andrés Baile nuevamente le recordó a Israel que había emitido duros cuestionamientos contra Velasco y él respondió lo siguiente: “Lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona”. “Lávate la boca con jabón para hablar de Mario Velasco”, dijo en modo de broma Baile y el comentarista deportivo siguió lanzando crudos comentarios “No me voy a lavar la boca con jabón, el que se la tiene que lavar va a ser él, porque si sigue hablando como está hablando, se va a encontrar, además, con una querella”, manifestó.

“A lo que voy es que tú no puedes jugar con los sentimientos de las personas (…) así que no me vengan a decir que es una buena persona” finalizó Israel sentenciando al animador de Zona de Estrellas.